HQ

Als Vorarbeiter und Gamereactor-Autor Joel Petterson aus dem Hafen anrief und mich bat, für ein paar Tage ehrliche Arbeit zu kommen, war ich zögerlich. Zum Beispiel Container umziehen? Mein Fachgebiet besteht darin, in die weite Welt zu reisen, Prinzessinnen zu retten und all das. Aber gleichzeitig bin ich keiner, der vor einer neuen Art von Herausforderung zurückschreckt. Außerdem, wie Vorarbeiter Joel schnell betonte, habe ich die Herausforderungen in Expeditions: A Mudrunner Game genossen, und ich spiele tatsächlich bis heute das fantastische Roadcraft vom letzten Jahr. Also zog ich trotz einiger Vorbehalte meine besten Latzhosen an und stapfte zum Hafen hinunter.

Ich bin tatsächlich dankbar, dass ich es getan habe. In großen Kränen zu sitzen, hat sich als perfekt für mich erwiesen. Das weckt eine Art "nur noch ein bisschen"-Sucht in mir, die mich stundenlang dasitzen lässt. Auch wenn man eigentlich nur Container von einem Ort zum anderen bewegt, meistert Docked diese Aufgabe sehr gut.

Als ob meine clevere Bon Jovi-Einführung nicht schon lustig genug wäre, heißt der Charakter in diesem Spiel tatsächlich Tommy. Als ein Sturm Port Wake trifft, ist er derjenige, der die Ärmel hochkrempeln und seinem Vater und seinen Kollegen helfen muss, damit das Geschäft wieder aufblüht. Alles beginnt damit, dass man zum Führerhaus eines riesigen STS-Krans geht, um mit dem Laden zu beginnen, und schnell wird klar, dass es einiges an Können und Finesse erfordert, um die Arbeit so gut wie möglich zu erledigen. Um einen Container zu sichern, muss man den Kran mit höchster Präzision darüber positionieren. Glücklicherweise ist ein großer Teil des Bildschirms mit einer Schnellübersicht für alle Bedienelemente gefüllt, und sobald man sich wohlfühlt, kann man diese einfach wegklicken oder wieder hochladen, um das Gedächtnis aufzufrischen.

Die Steuerung nimmt einen großen Teil des Bildschirms ein, kann aber leicht versteckt oder mit einem Klick angezeigt werden.

Werbung:

Neben den massiven Kränen, mit denen Fracht von Schiffen be- und entladen wird, gibt es auch im Hafen selbst viel zu tun. Hier übernimmt man das Steuer anderer Fahrzeugtypen – allerdings sind sie oft eine Art Kran. Es dauert nicht lange, bis man merkt, dass die Arbeit selbst ziemlich repetitiv werden kann. Aber so funktionieren Herausforderungen schließlich in einem Spiel. Tatsächlich ist der einzige große Nachteil, dass Roadcraft es viel abwechslungsreicher und besser gemacht hat. Klar, das Thema hier ist die Arbeit im Hafen, speziell die Kranarbeit, während Roadcraft viele verschiedene Aufgaben bietet. Aber es ist auch die Tatsache, dass du gezwungen bist, ziemlich ähnliche Aufgaben zu machen und manchmal sogar schon gemachte zu wiederholen, die es manchmal schwierig macht, das Interesse aufrechtzuerhalten. Obwohl es Zeiten gab, in denen ich lange am Steuer saß, brauchte ich ein paar Pausen, um nicht müde zu werden. Im Spiel kannst du zwei Jobs pro Tag übernehmen – vielleicht um die Arbeitstage des Charakters zu simulieren, aber wahrscheinlicher so, dass der Management-Teil, der hier ebenfalls vorhanden ist, Raum zum Funktionieren hat.

Missionen, bei denen man etwas "Anders" tun kann, bringen etwas Abwechslung ins Spiel. Zum Beispiel müsste ich hier das neu gekaufte Boot von Chefredakteur Marcus heben, damit es transportiert werden konnte.

Neben den Aufgaben, die Sie selbst erledigen, gibt es auch verschiedene Aufträge, die Sie annehmen können, um etwas zusätzliches Geld zu verdienen. Das Geld wird verwendet, um den Hafen aufzurüsten und neue Fahrzeuge zu kaufen, was dir wiederum ermöglicht, voranzukommen und neue und größere Aufgaben anzunehmen. Ganz einfach, es lässt die Geschichte voranschreiten. Leider ist dieser Teil der Verwaltung von Finanzen und Verträgen sehr spärlich und hätte viel weiterentwickelt werden können. Es wäre auch schön gewesen, wenn die unterschriebenen Verträge etwas Leben und Bewegung im Hafen geschaffen hätten, aber ich nehme an, das könnte etwas damit zu tun haben, die visuellen Effekte stabiler zu halten.

Denn obwohl die Maschinen und die Umgebung detailliert und beeindruckend sind, hat Docked manchmal etwas Schwierigkeiten mit Bildaktualisierungen. Es fühlt sich auch, wie erwähnt, ein wenig schade an, dass mehr Kräne und Arbeiter sich nicht um die von Ihnen unterschriebenen Verträge kümmern. All das sind nur Zahlen auf einem Bildschirm. Es wäre lustig gewesen, ein bisschen Automatisierung und andere Fahrzeuge in Bewegung zu haben, um das Ganze zum Leben zu erwecken. Glücklicherweise gibt es eine ausgezeichnete Detailgenauigkeit bei den Maschinen, die man selbst bedient, und wenn man eines dieser cleveren kleinen Minispiele spielt, um eine Maschine zu reparieren, fällt einem wirklich die akribische Sorgfalt auf, die in die Feinheiten geflossen ist. Ich finde, Docked läuft grafisch gut, auch wenn es schade ist, dass die Bildrate ab und zu einbricht.

Werbung:

Es ist auch sehr schön, dass Docked die Arbeitstage mit etwas Funkgesprächen zwischen den Figuren unterbricht und dass es eine Vielzahl herausfordernder und vielfältiger Aufgaben gibt. Aber vor allem macht es wirklich Spaß, die Maschinen zu steuern. Ich ertappe mich dabei, wie ich völlig konzentriert sitze, wenn ich Winden an etwas anbringe, das von einer Seite des Hafens zur anderen bewegt werden muss. Und wenn ich zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen wechseln kann, finde ich die Vielfalt immer noch ziemlich gut. Allerdings hätte ich mir mehr davon gewünscht – etwas auf einen LKW zu laden, das man dann losfährt. Ich weiß, dass ich schon einige Vergleiche mit Roadcraft angestellt habe, aber genau da hatte ich genau diese Vielfalt an verschiedenen Aufgaben und Maschinen. Hier ist es ein bisschen zu viel vom Gleichen.

Insgesamt sieht das Spiel visuell beeindruckend aus, auch wenn die Bildrate nicht immer konstant ist.

Obwohl es in Sachen Steuerung und Präzision recht nachsichtig ist, schafft es es auch, alles wirklich unterhaltsam wirken zu lassen. Du musst die Last mit Sorgfalt bewältigen. Du scheitest, wenn du zu viel Schaden anrichtest und dann die Aufgabe von vorne beginnen musst. Es ist nie besonders stressig, aber in Bezug auf Präzision herausfordernd, und je besser man wird, desto unterhaltsamer wird es. Es gibt durchgehend klare visuelle Hilfsmittel; Man weiß immer, was zu tun ist, und man kann auch zwischen mehreren verschiedenen Perspektiven wechseln.

In der Ich-Perspektive wird alles viel herausfordernder, aber natürlich auch realistischer, aber ich muss zugeben, dass ich es bevorzuge, die Maschinen von außen aus verschiedenen Perspektiven zu sehen. Vor allem aber ist das Gefühl, Spaß zu haben, wenn ich in der Kabine einer Maschine sitze, das hier das Wichtigste ist. Docked dreht sich im Grunde nur darum, schwere Dinge zu bewegen, aber das gelingt sie brillant, und hinter einem Joystick an einer der Maschinen zu sitzen, ist, wie wir aus einer alten Internetlegende wissen, das, was dir Macht verleiht. Deshalb fällt es mir schwer vorzustellen, wie diese Art von Simulator unterhaltsamer gemacht werden könnte, als Docked tatsächlich schafft. Trotz einiger unausgearbeiteter Teile und dass es etwas darunter leidet, dass ihr vorheriger Titel, Roadcraft, in fast jeder Hinsicht besser ist. Wenn dir die vorherigen Spiele des Entwicklers gefallen haben, solltest du dir das auf jeden Fall anschauen.