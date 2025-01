DLSS 4 ist der Headliner im neuen Cyberpunk 2077 Update

HQ

Eine der aufregendsten Ankündigungen, die aus Nvidias Show auf der CES 2025 hervorging, war DLSS 4. Die neue Technologie soll die Spielleistung noch weiter steigern, und sie ist im neuesten Update von Cyberpunk 2077 gelandet.

Neben der Unterstützung von DLSS 4 wurden in Patch 2.21 auch einige neue Fehlerbehebungen für den Fotomodus hinzugefügtCyberpunk 2077, wie z. B. das Spawnen von Adam Smasher und Nibbles, während du dich in der Luft oder auf dem Wasser befindest, das Verhindern des Entfernens von gespawnten Charakteren durch Hintergründe, das korrekte Speichern von Rotationsvoreinstellungen und vieles mehr.

Darüber hinaus gibt es auch einige Korrekturen an der Charakter- und Fahrzeuganpassung, die beide Funktionen aufräumen, sowie einige verschiedene Fehler hier und da. Dies ist kein großes Update, daher haben wir keine neuen Funktionen erwartet (abgesehen von der DLSS 4-Unterstützung), aber dieser Patch 2.21 hält Night City am Laufen und lockt uns immer wieder mit einer Rückkehr in die Dystopie.