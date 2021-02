Disney schließt Ice-Age-Studio

You're watching Werben

Traurige Neuigkeiten für die Blue Sky Studios: Im April wird Inhaber Disney jenes Studio schließen, das für Animationsfilme wie Ice Age, Rio und Robots verantwortlich war. Laut der Webseite Deadline möchte der Disney-Konzern jedoch versuchen, einige der knapp 450 Mitarbeiter*innen bei anderen internen Studios unterzubringen.

Die Gründe für die Studioschließung dürften finanzieller Natur sein und stark mit der gegenwärtigen Pandemie zusammenhängen. Ein Disney-Sprecher äußert sich gegenüber Deadline mit den Worten "In Anbetracht der aktuellen wirtschaftlichen Tatsachen und nach vielen Überlegungen und Abwägungen sind wir zu der schwierigen Entscheidung gekommen, das Filmschaffen der Blue Sky Studios zu beenden".

Ein herber Verlust! Immerhin existiert das Studio bereits seit 1987 und brachte zahlreiche Familienklassiker hervor. Der letzte Film der Blue Sky Studios war der 2019er-Titel "Spies in Disguise", in dem Will Smith und Tom Holland zum Einsatz kamen. Das weltweite Einspielergebnis lag bei rund 171,6 Millionen Dollar.