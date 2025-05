Disney plant bereits Fortsetzungen des Live-Action-Remakes Lilo & Stitch

HQ

Es scheint, dass Disney große Pläne für die Lilo & Stitch IP hat, die über das Live-Action-Remake hinausgehen, das gerade in Großbritannien in die Kinos kommt und kurz vor der weltweiten Veröffentlichung steht. Es scheint, dass Disney davon ausgeht, dass sich viele von uns Hals über Kopf in das kleine blaue Alien verlieben werden, und plant sogar Fortsetzungen.

Das geht aus einem neuen Bericht des Wall Street Journal hervor, der darauf hindeutet, dass der Film in den USA ein Wochenende von 150 Millionen Dollar einspielen und Mission Impossible: The Final Reckoning deutlich schlagen könnte. Mit einem Produktionsbudget von 100 Millionen US-Dollar und einem weltweiten Kassenerfolg könnte Stitch der Maus einen ordentlichen Gewinn einfahren.

Der Originalfilm lief für Disney an den Kinokassen nicht besonders gut. Er zog 273 Millionen Dollar ein, was eine Menge Geld ist, aber im Vergleich zu anderen, vergesseneren Filmen wie Chicken Little und Bolt konnte er nicht gewinnen. Stitch-Merchandise ist jedoch eine boomende Branche, die im Geschäftsjahr 2024 auf 2,6 Milliarden US-Dollar anwächst und sich zu einem der meistverkauften Franchises von Disney entwickelt.

Mehr Filme bedeuten natürlich mehr Merch-Möglichkeiten, und die gekaufte Ware bedeutet, dass die Leute an mehr Filmen interessiert sind. Lilo & Stitch gab es damals ein paar Fortsetzungen und eine Spin-off-Serie, es gibt also noch viel Material, das man in Live-Action adaptieren kann.