Disney könnte in Zukunft wieder auf 2D-Animationsfilme umsteigen

Schatzplanet, Atlantis: Das verlorene Imperium, Die Prinzessin und der Frosch. Diese Filme haben die Kinokassen vielleicht nicht überzeugt, aber sie zeigten Disneys beeindruckende 2D-Animationsfähigkeiten. Leider hat sich das Unternehmen seit Winnie the Pooh aus dem Jahr 2011 auf die 3D-Animation konzentriert.

Dies könnte sich jedoch in Zukunft ändern. Disneys nächster Film, Wish, könnte 3D sein, aber er ist eindeutig vom klassischen 2D-Stil beeinflusst. Im Gespräch mit The Direct sprach Wish-Co-Regisseur Chris Buck über die Chance, zum 2D-Animationsstil zurückzukehren.

"Ich denke, wir könnten auf jeden Fall zu 2D zurückkehren. Dieser Film wurde offensichtlich von dem Vermächtnis und der 2D-Animation inspiriert. Und der Look hat einen gewissen 2D-Look mit den Linien auf den Charakteren. Wir haben frühe Tests mit Star als 2D durchgeführt. Aber ja, ich denke, wir erforschen weiter."

Dies ist keine Garantie dafür, dass die 2D-Animation zurückkehren wird, und auch wenn wir den handgezeichneten Stil lieben mögen, ist es unwahrscheinlich, dass Disney in Betracht zieht, den 2D-Stil auf lange Sicht voranzutreiben, es sei denn, er wird Geld verdienen.

Sollte Disney zur 2D-Animation zurückkehren?