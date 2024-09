HQ

Disney Epic Mickey: Rebrushed ist ein komplettes Remaster des 3D-Plattformers Epic Mickey, der 2010 für Nintendo Wii veröffentlicht wurde. Entwickelt von Junction Point Studios und unter der Regie von Deus Ex -Schöpfer Warren Spector, war es ein großer Erfolg und verkaufte sich am Ende fast vier Millionen Mal. Trotzdem hat es es nie auf andere Plattformen geschafft und war in den letzten 14 Jahren auf Nintendos nicht mehr existierendem Wii-Gerät gefangen... Bis jetzt.

Die Geschichte ist etwas düsterer mit Mickey Mouse in der Mitte. Alles spielt in der Fantasiewelt von Wasteland, einer magischen Welt, in die alle Zeichentrickfiguren gehören, die wir im Laufe der Zeit vergessen haben. Es ist die Heimat von Fanny Cottontail, Horace Horsecollar und nicht zuletzt Walt Disneys erster Zeichentrickfigur Oswald the Lucky Rabbit aus dem Jahr 1927, die ziemlich verbittert über Mickey Mouse ist und von der er glaubt, dass sie all die Ehre und den Erfolg erhalten hat, die sie hätte haben sollen.

Allerdings wurde Wasteland von einem großen, furchteinflößenden Monster namens Shadow Blot übernommen, das Mickey Mouse (mit ziemlicher Sicherheit) in Wasteland entfesselt haben könnte. Mickey Mouse muss nun Wiedergutmachung leisten, indem er eine fantastische Welt erkundet (wie sie nur Disney erschaffen kann), sich mit Oswald versöhnt, Shadow Blot besiegt und Wasteland rettet.

Werbung:

Disney Epic Mickey: Rebrushed ist ein sehr zeitgenössischer 3D-Plattformer, da er Mitte der 2000er Jahre entwickelt wurde, und obwohl der Schwierigkeitsgrad nicht hoch ist, bekommt man nicht so viel Händchenhalten wie zum Beispiel in Astro Bot. Du musst deinen eigenen Weg finden und kannst leicht einige der vielen versteckten Leckereien und Bereiche übersehen, die sich in der Umgebung befinden.

Der große Party-Trick des Spiels ist der magische Pinsel, den Mickey Mouse bei sich hat. Der Pinsel kann sowohl Farbe als auch Farbverdünner sprühen, und da es sich bei Wasteland um eine Cartoon-Welt handelt, kann eine Vielzahl von Objekten, von Fässern und Büschen bis hin zu Plattformen, Brücken und ganzen Häusern entfernt werden, indem man Verdünner auf sie sprüht, und man kann sie dann wieder zurückbringen, indem man Farbe darauf sprüht.

Werbung:

Diese Lack-/Verdünner-Mechanik wird überall eingesetzt. Steht ein Feind auf einer Brücke? Sprühe Farbverdünner auf die Brücke, damit er verschwindet und der Feind in die tödliche Säure unter der Brücke fällt. Sprühen Sie nun Farbe auf die Konturen der Brücke, so dass sie wieder zum Vorschein kommt und Sie darüber gehen können. Gibt es Plattformen, die sich auf ungeschickte Weise bewegen? Sprühen Sie Verdünner auf die Zahnräder, die die Plattformen antreiben, so dass sie verschwinden und die Plattformen anhalten, um das Überqueren zu erleichtern.

Die Farbe und der Verdünner sind auch Mickys Hauptwaffen. Es gibt verschiedene Arten von Gegnern, die unterschiedlich auf die Farbe und Verdünner reagieren. Auf einige muss man dünner schießen, um ihren Schild verschwinden zu lassen, und andere zerfallen, wenn sie mit Verdünner in Berührung kommen. Wenn du dich dafür entscheidest, sie stattdessen mit Farbe zu besprühen, werden einige von ihnen zu Mickys Freunden und kämpfen an seiner Seite. Andere reagieren überhaupt nicht auf die Farbe. Diese Farb-/Verdünner-Mechanik wird an so vielen Stellen verwendet, bis zu dem Punkt, an dem ein Boden nicht nur ein Boden und eine Wand nicht nur eine Wand ist, weil es so ziemlich überall viele Hohlräume, Geheimgänge und versteckte Plattformen gibt.

Das Gameplay ist, wie erwähnt, durchaus typisch für die damalige Zeit und kann sich daher etwas einfach, aber auch leicht verständlich anfühlen. Bei den Aufgaben geht es in der Regel darum, etwas zu finden oder verschiedene Objekte in der Umgebung zu aktivieren, so dass hier nicht viel Einfallsreichtum vorhanden ist. Ich hätte mir zum Beispiel eine Art Belohnung dafür gewünscht, dass ich mit meiner Farbe Teile der Städte wieder aufgebaut habe, weil es angenehm ist und Spaß macht, auch wenn das Spiel deine Bemühungen nicht wirklich anerkennt.

Das etwas traditionelle 3D-Gameplay wird mit einigen großartigen kleinen 2D-Plattformsequenzen aufgepeppt, die an eine Reihe von klassischen Mickey Mouse Filmen und anderen Disney-Klassikern angelehnt sind. Dazu gehören Zeichentrickfilme im klassischen Steamboat Willie -Stil sowie Mickey and the Beanstalk, Fantasia und Thru the Mirror. Es gibt mehr als 35 davon, und sie sind wirklich entzückend mit hervorragenden und klaren Themen.

Austrian Purple Lamp hat großartige Arbeit geleistet, um diesen Wii-Klassiker auf den neuesten Stand zu bringen, und dabei eng mit den Original-Schöpfern Spector und Rolf Mohr zusammengearbeitet. Die gesamte grafische Seite wurde von Grund auf mit neuen Assets neu erstellt, die verschiedenen Level wurden leicht überarbeitet und neue versteckte Bereiche und neue Rätsel wurden hinzugefügt. Der Designstil ist sehr abenteuerlich und es ist deutlich zu sehen, dass auch Disney involviert war.

Mickys Steuerung wurde verschärft und für moderne Controller aktualisiert. Mickey hat neue Moves und alles läuft in 4K/60fps (auf PlayStation 5, Xbox Series X und PC). Zu guter Letzt enthält diese Rebrushed Edition weitaus mehr Goodies zum Freischalten; Zum Beispiel gibt es mehr als 150 Konzeptzeichnungen, 40 Filmausschnitte und drei komplette klassische Cartoons. Es wurde auch ein Kino hinzugefügt, in dem Sie die hervorragenden 2D-Abschnitte nachspielen können.

Disney Epic Mickey: Rebrushed wurde mit großem Respekt vor dem Original neu erstellt und daher sind die Mängel, die das Original hatte, immer noch vorhanden. Ich beziehe mich auf die etwas einfachen Missionen und das oberflächliche Kampfsystem, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Purple Lamp hervorragende Arbeit geleistet hat, um diesen Wii-Klassiker nachzubilden.

Wenn du Lust auf einen etwas altmodischen 3D-Plattformer hast, ist Disney Epic Mickey keine schlechte Wahl. Vor allem, wenn man Disney mit glücklichen Kindheitserinnerungen verbindet, denn das Spiel, wie die vergessenen Disney-Figuren in Wasteland, verdient eine neue Wendung im Rampenlicht und Purple Lamp und THQ Nordic sorgen dafür, dass es es mit diesem hervorragenden Remaster bekommt.