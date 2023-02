Disney entlässt 7.000 Mitarbeiter

Disney-CEO Bob Iger hat angekündigt, dass das Unternehmen 7.000 Mitarbeiter entlassen wird, um seine enormen Kosten von 5,5 Milliarden US-Dollar zu senken.

"Obwohl dies notwendig ist, um die Herausforderungen anzugehen, vor denen wir heute stehen, treffe ich diese Entscheidung nicht leichtfertig." Sagte Iger.

Es scheint, dass es von nun an auch eine große Veränderung in der Organisation von Disney geben wird, indem es sich in drei Abteilungen aufteilt. Diese Abteilungen werden Disney Entertainment, Hulu und Disney Parks, Erlebnisse und Produkte sein.

Es wird auch einen weniger aggressiven Ansatz gegenüber dem Disney+ Streaming-Service geben, da im letzten Quartal berichtet wurde, dass er 2,4 Millionen Abonnenten verloren hat.

Was halten Sie von diesen Veränderungen?

Danke, IGN.