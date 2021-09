Disney Classic Games Collection vereint drei lizenzierte 2D-Plattformer aus den Neunzigern

Im November soll eine aktualisierte Version von Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King in die Regale kommen. Neben der bisher fehlenden SNES-Version von Aladdin aus dem Jahre 1993 enthält das überarbeitete Paket nun auch den 2D-Plattformer The Jungle Book aus demselben Jahr.

Da sich der Publisher nicht selbst zur Angelegenheit geäußert hat, fehlen bislang Informationen zur Preisgestaltung. Deshalb ist momentan nicht bekannt, ob es eine Art Upgrade-Möglichkeit für diejenigen geben wird, die bereits die vorherige Kollektion gekauft haben. Da es sich hierbei jedoch um ein separates Produkt handelt, das eigenständig verkauft wird, scheint nach unserem aktuellen Kenntnisstand ein zweiter Kauf erforderlich zu sein, um auf die neuen Inhalte zuzugreifen.



Disney's Aladdin (SNES, Game Boy, Game Boy Color, Sega Mega Drive)

Disney's Aladdin - Final Cut (Sega Mega Drive)

Disney's Aladdin - Demo Version (Sega Mega Drive)

Disney's Aladdin - Japanische Ausgabe (Sega Mega Drive)

Disney The Lion King (SNES, Game Boy, Game Boy Color, Sega Mega Drive)

Disney The Lion King - Japanische Ausgabe (Sega Mega Drive)

Disney The Jungle Book (SNES, Game Boy, Sega Mega Drive)



Quelle: Vooks.net.