Disney+ blutet Abonnenten aus

HQ

Disney+ verzeichnete in den letzten drei Monaten des letzten Jahres einen deutlichen Rückgang der Abonnenten und verlor laut einem neuen Bericht insgesamt 700.000 zahlende Nutzer. Dieser deutliche Rückgang ist auf die vielen umgesetzten Preiserhöhungen zurückzuführen. Doch trotz der Rückschläge hat Disney Wind in den Segeln, dank seiner Erfolge im Kino unter anderem mit Moana 2, Deadpool & Wolverine und Inside Out 2.

Mit anderen Worten, finanziell ist Disney mehr als in Ordnung, und der Bericht kam laut Bob Iger nicht überraschend, der laut Variety Folgendes sagte:

"Unsere Ergebnisse in diesem Quartal zeigen die kreative und finanzielle Stärke von Disney, da wir die in den letzten zwei Jahren eingeleiteten strategischen Initiativen vorangetrieben haben.

"Insgesamt war dieses Quartal ein starker Start in das Geschäftsjahr, und wir sind weiterhin zuversichtlich in unserer Strategie für weiteres Wachstum."

Während des Quartalsberichts teilte Iger den Aktionären mit, dass das Unternehmen mit Disney+ und seiner Position im Moment mehr als zufrieden ist. Er sagte:

"Wir sind eigentlich sehr zufrieden damit, wo wir bei Disney+ und Hulu stehen. Wie Sie wissen, haben wir die Preise vor kurzem deutlich angehoben und erwartet, dass die Abwanderung deutlich größer sein würde. Und es stellte sich heraus, dass wir bessere Zahlen lieferten, als wir erwartet hatten."

Gehören Sie zu den mehr als 700.000 Nutzern, die sich im vergangenen Jahr von Disney+ abgemeldet haben?