Disintegration auf Gamescom 2019 vorgestellt

Disintegration ist das neue Projekt des Halo-Mitgestalters Marcus Letho, der am Montagabend auf der Gamescom Opening Night Live in einem ersten CG-Trailer vorgestellt wurde. Entwickler V1 Interactive holt sich die Vertriebsexpertise von Private Division an Bord, um ihr "ambitioniertes Sci-Fi-Actionspiel" zu verwirklichen. Darin haben Wissenschaftler eine Möglichkeit gefunden, um menschliche Gehirne in Mechs zu "integrieren", was immerhin nach einer ansprechenden Prämisse klingt.

Richtiges Gameplay haben wir nämlich noch nicht gesehen, das Studio verspricht nur ihre großen Vorhaben. Dafür gab es einen Eindruck der Umgebungen und der postapokalyptischen Welt. Das Startfenster von Disintegration wurde noch nicht näher datiert, bislang gilt nur das nächste Jahr als grobe Richtlinie. Veröffentlicht werden soll das Game auf Playstation 4, Xbox One und PC.