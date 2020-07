Disgaea 4 Complete+ wird diesen Herbst auf dem PC gegrindet

Der vierte Teil der verrückten japanischen Rollenspielserie Disgaea ist in Form der Complete+-Fassung auf dem Weg zum PC. Das Spiel ist bereits für Playstation 4 und Nintendo Switch erhältlich, wird laut dem Publisher NIS America im Herbst jedoch auch auf Steam und im Microsoft Store (im Xbox Game Pass für PC (Beta) enthalten) Computerspieler in seinen Bann ziehen. Etwaige Verbesserungen wurden nicht erwähnt, wahrscheinlich handelt es sich hier also nur um einen simplen Port. Macht ihr euch trotzdem bereit, Level 9999 zu erreichen?

Quelle: NIS America.