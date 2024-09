Discord-Update für Xbox: Neue Funktionen für Spieleraktivitäten und Integration von Amazon Music

HQ

Kürzlich hat Steam es Ihnen ermöglicht, bestimmte Spiele in Ihrer Bibliothek zu sperren, sodass sie nur für Sie sichtbar sind. Ein trauriger Tag für all die digitalen Spanner da draußen, aber jetzt hat Discord eine neue Funktion hinzugefügt, mit der du alles sehen kannst, was deine Freunde in ihren letzten Aktivitäten gespielt haben.

Wie aus dem Anfang dieser Woche hochgeladenen Änderungsprotokoll hervorgeht, können Sie auf Discord jetzt sehen, welche Spiele Ihre Freunde gespielt haben und welche Musik sie möglicherweise gehört haben. "Jetzt weißt du es, wenn dein Freund dein Lieblings-Koop-Spiel zum ersten Mal seit Ewigkeiten neu auflegt! ", heißt es im Changelog.

Discord auf Xbox erhält ebenfalls einige Verbesserungen, sodass Sie alle aktiven Server-Sprachkanäle oder die Spiele, die Ihre Freunde spielen, aus der Xbox-Freundesliste sehen können. Es gibt auch die Hinzufügung von Roll20 in allen Discord-Apps, was eine nette Ergänzung für alle TTRPG-Spieler da draußen ist.

Und schließlich gibt es noch die Hinzufügung von Amazon Music. Wenn Sie ein Abonnent von Amazon Music Unlimited sind, können Sie jetzt Songs mit Freunden über die App in Discord hören und erhalten drei Monate kostenlos, wenn Sie noch kein Abonnent sind.