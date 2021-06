Director's Cut: PS5-Version von Death Stranding springt aus der Kiste

Anlässlich der gestrigen Eröffnungszeremonie vom Summer Game Fest nahm sich Geoff Keighleys guter Kumpel Hideo Kojima die Zeit, um ein bisschen ins Internet zu schnacken. Er beendete das Gespräch mit der Enthüllung von Death Stranding Director's Cut, das wohl bald für die Playstation 5 erscheinen wird.

Abgesehen von einem kurzen Trailer, in dem Protagonist Sam Porter Bridges im Metal-Gear-Solid-Stil in einen Pappkarton springt, wurde nicht allzu viel über diese kommende Version des Spiels verraten. Wir können davon ausgehen, dass die PS5-Edition einige Optimierungen erhält, Genaueres wissen wir aber nicht. Der Name deutet darauf hin, dass außerdem geschnittene Inhalte enthalten sind.