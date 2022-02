Dinosaurierstarker Trailer zu Jurassic World: Dominion

HQ

Ab dem 10. Juni soll der letzte Teil der Jurassic-World-Filmtrilogie im Kino laufen und das Produktionsstudio stellte dem Blockbuster diese Woche einen neuen Trailer zur Verfügung. Zuschauer finden darin eine Antwort auf die Frage, wie sich Dinosaurier in unserer zivilisierten Welt verhalten würden, wenn sie sich nicht in Gefangenschaft befinden würden (Spoiler: nicht gut). Die Filmcrew setzt sich an verschiedenen Orten mit der antiken Reptilienbedrohung auseinander und obwohl nicht explizit verraten wird, wie Chris Pratt und Bryce Dallas Howard mit dieser Bedrohung umgehen werden, vermuten wir, dass der zurückkehrende Velociraptor Blue wahrscheinlich eine Rolle spielen könnte.