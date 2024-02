Dino Crisis könnte das nächste große Capcom-Remake sein

HQ

Was kommt nach der Zombie-Apokalypse? Nun, Dinosaurier - natürlich, und vieles deutet darauf hin, dass Capcoms alte Survival-Horror-Serie Dino Crisis als nächstes modernisiert werden soll. Leider ist noch nichts bestätigt, aber es wurde in einer Umfrage auf Capcoms eigener Website angedeutet, in der auch Spieleserien wie Onimusha, Okami, Dead Rising, Darkstalkers und Breath of Fire erwähnt werden.

"Gibt es eine Capcom-Spieleserie (einschließlich Spin-off-Spiele), die du gerne als Fortsetzung oder neues Spiel sehen würdest?"

"Gibt es ein Spiel, das du gerne komplett neu mit der neuesten Technologie sehen würdest?"

Wir können nur die Daumen drücken und hoffen. Sowohl Onimusha als auch Dino Crisis wären großartig in einem moderneren Setting mit aktualisierten Spielmechaniken und Steuerelementen. Oder was sagst du?

Hoffen Sie, dass Dino Crisis das nächste große Capcom-Remake wird?