Digital Foundry kritisiert Switch 2-Bildschirm: "Eines der langsamsten LCD-Panels der Neuzeit"

Die Tech-Nerds von Digital Foundry, angeführt von John Linneman, haben den Deckel auf Switch 2 gelüftet und einen genaueren Blick auf den Bildschirm geworfen. Sie beschreiben es als "eines der langsamsten modernen LCD-Panels", die sie je gesehen haben. Dies ist ein erheblicher Nachteil für eine Konsole, die sich zuvor damit brüstete, dass der Bildschirm eine der größten Verbesserungen im Vergleich zur vorherigen Generation war.

Linneman testete den Input Lag, also wie schnell der Bildschirm auf Eingaben reagiert, und die Ergebnisse waren alles andere als beeindruckend: über 30 Millisekunden in einigen Modi. Mit Industriestandards um 10 ms für das, was als "gut" gilt, wirkt der Switch 2 eher wie ein Spielzeug.

Kurz gesagt, es handelt sich wahrscheinlich um das gleiche billigere Panel, das in vielen einfachen Tablets oder Switch Kopien auf dem chinesischen Markt zu finden ist, eine veraltete LCD-Technologie mit Single-Sample-Lag, die in Kombination mit der hohen Auflösung (insbesondere bei 4K, angedockt) noch schlechter und geradezu träge wird. Letztendlich bedeutet dies eine geringere Präzision, ein schlechteres Ansprechverhalten auf Eingaben und ein Gefühl der Trägheit, das bei OLED-Panels einfach nicht zu finden ist.

Es gibt aber auch einige Lichtblicke. Wenn es um die Farbwiedergabe geht, ist das Panel völlig in Ordnung, und es ist auch relativ hell und batterieeffizient. Aber wenn Sie irgendwelche Anforderungen an die Bildqualität haben, vergessen Sie den Switch 2 -Bildschirm.

Was halten Sie von dem Bildschirm Switch 2 ?