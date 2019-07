Digimon Survive weicht auf 2020 aus

Auf der Anime Expo 2019 fand eine Präsentation mit dem Namen "Future of Digimon" statt, auf wir neue Informationen über die Zukunft des Digimon-Franchise bekommen haben. Dort haben wir zum Beispiel von der Complete Edition von Digimon Story: Cyber Sleuth erfahren, allerdings gab es nicht nur gute Nachrichten.

Das aktuelle Rollenspiel Digimon Survive, das eigentlich noch dieses Jahr veröffentlicht werden sollte, wurde auf 2020 verschoben. Der Titel steht weiterhin für PC, PS4, Xbox One und Switch bereit, die Entwickler benötigen jedoch noch etwas mehr Zeit. Kazumasa Habu von Bandai Namco bestätigte außerdem, dass bei ausreichendem Interesse auch frühere Digimon-Spiele auf die Switch portiert werden könnten. Digimon Survive soll vollständig in der realen Welt spielen, nicht mehr in einer virtuellen Welt. Auf dem Panel haben wir zudem erfahren, dass das Game eng mit der japanischen Mythologie zusammenzuhängen scheint.

