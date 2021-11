Diese Woche gibt es mehr Gameplay von Call of Duty: Vanguard

HQ

Call of Duty: Vanguard erscheint am 5. November, doch wir überprüfen das Spiel bereits im Rahmen unserer Rezension. Natürlich werden wir euch im Verlauf der Woche Gameplay-Material aus dem Spiel bereitstellen, zusammen mit einer aussagekräftigen Kritik. Am Donnerstagnachmittag werdet ihr bei uns bereits ungeschönte Eindrücke aus dem Ego-Shooter sehen können, doch unsere Review folgt erst in der Nacht zum Montag - nachdem das Spiel offiziell erhältlich ist. Falls ihr euch für unsere Meinung zum Spiel interessiert, müsst ihr euch leider etwas gedulden, bis das Spiel bereits verkauft wird.