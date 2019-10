Diese Woche erfahren wir mehr zu Werewolf: The Apocalypse - Earthblood

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ist nicht das einzige Spiel im Universum der düsteren Fantasy-Welt, das in naher Zukunft Fans begeistern möchte. Cyanide Studio arbeitet seit einiger Zeit an einem Projekt namens Werewolf: The Apocalypse - Earthblood und von diesem Titel haben wir bislang noch nicht viel gesehen. In dieser Woche wird sich das ändern, denn in Berlin werden neue Infos und ein Trailer für das Spiel präsentiert. Im Zuge der PDXCON 2019, die vom 18. bis zum 20. Oktober in der Hauptstadt stattfindet, möchte Cyanide mit Spielern in Verbindung treten. Game Director Julien Desourteaux wird Fans am Samstag ihre Fragen beantworten (wir haben zuletzt auf der E3 mit ihm gesprochen, wie ihr im unteren Video seht).

