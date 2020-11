Diese drei PS-Plus-Spiele bringen im Dezember explosiven Spaß

Nachdem Microsoft seine Games with Gold-Spiele für den Dezember angekündigt hat, ist nun Playstation an der Reihe. Auf dem offiziellen PlayStation Blog haben wir nun erfahren, welche drei Spiele den Playstation Plus-Mitgliedern ab dem 1. Dezember auf der Playstation 4 (und nun auch auf der Playstation 5) zur Verfügung stehen.

Dabei handelt es sich um Just Cause 4, Worms Rumble und Rocket Arena. Drei Titel, in denen wir auf verschiedenste Art und Weise Dinge in die Luft jagen können. Falls ihr Mitglied seid, habt ihr außerdem noch bis zum 4. Januar Zeit, um euch eure kostenlose PS4- und PS5-Version von Bugsnax zu sichern.

Doch auch Konsolenbesitzer ohne Playstation Plus-Mitgliedschaft können sich freuen. Falls ihr ein PS4- oder PS5-Spiel mit Online-Multiplayer oder Online-Modi besitzt, könnt ihr diese im Dezember für eine limitierte Zeit ausprobieren. Dafür steht euch ein kostenloses Multiplayer-Wochenende zur Verfügung, das am Samstag, den 19. Dezember um 23:59 startet und am Sonntag, dem 20. Dezember 23:59 wieder endet.