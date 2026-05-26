Die zweite Staffel von Cyberpunk: Edgerunners wird erstmals auf der Anime Expo 2026 gezeigt

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Wenn Ihnen Cyberpunk: Edgerunners gefallen hat, als die Serie vor einigen Jahren auf Netflix debütierte, und sehnsüchtig auf weitere Neuigkeiten zur Nachfolgestaffel des Animes gewartet haben, haben wir einige gute Nachrichten zu teilen, denn es wurde bestätigt, wann der erste Blick auf das Projekt veröffentlicht wird.

In einem Beitrag in den sozialen Medien wird bestätigt, dass Cyberpunk: Edgerunners 2, wie es genannt wird, erstmals auf der Anime Expo 2026 präsentiert wird, wenn es in Los Angeles in der Crypto Arena stattfindet. Es wird ein offizielles Panel geben, das der Show gewidmet ist, in dem Showrunner Bartosz Sztybor, Executive Producer Saya Elder, Regisseur Kai Ikarashi und weitere "Special Guests" auftreten.

Konkret wird uns gesagt: "Begleiten Sie uns für einen ersten Blick auf die nächste eigenständige Geschichte aus Night City sowie ein Gespräch hinter den Kulissen mit den Schöpfern, die sie zum Leben erwecken."

Das genaue Datum für das Panel ist der 4. Juli um 3:30 BST/4:30 CEST, also ja, wenn du ein europäischer Fan bist, musst du in den frühen Morgenstunden aufstehen, um dieses Panel live zu verfolgen.