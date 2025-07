Die Zukunft von Switch 2, wenn es nach uns geht

HQ

Es ist nicht wirklich überraschend, dass Switch 2 einen guten Start hatte, auch wenn es überraschend gut abgeschnitten hat, und zwar auf eine Weise, die sowohl die Erwartungen von Nintendo als auch die der Analysten übertroffen hat. Das Switch ist kurz davor, das meistverkaufte Spielgerät aller Zeiten zu werden, und mit deutlich leistungsstärkerer Hardware, einem größeren Bildschirm für besserer Tragbarkeit und einem insgesamt durchdachteren Design ist es leicht zu verstehen, warum es so gut abschneidet.

Switch 2 bricht einen Rekord nach dem anderen, aber wir wissen nicht viel darüber, was als nächstes kommt.

Dank der Abwärtskompatibilität der Konsole gibt es keinen Mangel an Spielen, die man genießen kann, aber abgesehen von Mario Kart World und Donkey Kong Bananza gibt es leider nicht viel Neues zu genießen. Switch 2 Welcome Tour ist so ein schmales Spiel, wie man nur sein kann, und das kommende Drag x Drive fühlt sich nicht wie ein Konsolenseller an (obwohl ich natürlich hoffe, dass ich falsch liege).

Bisher läuft es für Nintendo sehr gut, und die Möglichkeit, in ein Geschäft zu gehen und eine Konsole zu kaufen, ist immer noch keine Selbstverständlichkeit. So beliebt sind sie, und in Japan ist Switch 2 die am schnellsten verkaufte Konsole aller Zeiten. Die Verkäufe werden sicherlich noch lange andauern, aber irgendwann wird Nintendo einige Zukunftspläne und neue Spiele zeigen müssen. Wir wissen, dass Metroid Prime 4: Beyond auf dem Weg ist, ebenso wie Kirby Air Riders, aber das reicht nicht aus, deshalb möchte ich einige Punkte ansprechen, von denen ich hoffe, dass Nintendo sie in naher Zukunft umsetzen wird, damit Switch 2 weiterhin so erfolgreich bleibt wie bisher.

Metroid Prime 4: Beyond wird hoffentlich noch dieses Jahr veröffentlicht, aber die meisten Leute warten auf ein neues 3D-Mario-Spiel.

Ich weiß, dass Nintendo ein Meister der Geheimhaltung ist und definitiv keine fünf bis zehn großen Titel präsentieren wird, die über einen Zeitraum von drei Jahren veröffentlicht werden. So funktionieren sie einfach nicht. Aber ein bisschen mehr Action als im Moment ist nötig, und ich denke, die aktualisierten Versionen von Switch Spielen, die bisher angekündigt oder veröffentlicht wurden, geben uns Hinweise darauf, was wir als nächstes nicht erwarten sollten.

Kurz gesagt, ich glaube nicht, dass sie bessere Versioinen von Zelda und ein Mario Party mit mehr Inhalt veröffentlicht hätten, wenn neue Titel dieser Serien gleich um die Ecke wären. Stattdessen sollten wir uns meiner Meinung nach woanders umsehen. Zunächst einmal fehlt das, was für eine moderne Nintendo-Konsole vielleicht am wichtigsten ist, und das ist ein echtes Mario-Spiel in drei Dimensionen. Es versteht sich von selbst, dass Nintendo daran arbeitet, aber sie müssen das Spiel wirklich rausbringen.

Animal Crossing soll frühzeitig veröffentlicht und kontinuierlich erweitert werden, damit es von einer ganzen Generation gespielt werden kann.

Da Donkey Kong Bananza vom Team hinter Super Mario Odyssey entwickelt wurde, besteht jedoch die Gefahr, dass es mindestens nächstes Jahr dauert, bis es für Mario an der Zeit ist, auf eigene Faust auf Abenteuer zu gehen. Ein weiterer Titel, der benötigt wird, ist Animal Crossing. Die Serie schaffte ihren endgültigen Durchbruch auf Switch, und New Horizons ist eines der meistverkauften Spiele von Nintendo aller Zeiten. Allerdings fehlte es an der ausreichenden Online-Unterstützung, die sich für Animal Crossing heute wie eine Selbstverständlichkeit anfühlt.

Mit einem guten Live-Service-Setup konnten wir ein Spiel haben, das kontinuierlich weiterentwickelt wurde, in dem keine zwei Jahre gleich sind, voller Überraschungen und Neues, sowie besserer Möglichkeiten, miteinander zu interagieren. Es gibt nur wenige Spiele, bei denen es sich so anfühlt, als würde der Live-Service einen Mehrwert auf die gleiche Weise schaffen wie bei Animal Crossing, und eine frühzeitige Ankündigung hätte es dem Spiel ermöglicht, eine ganze Generation zu begeistern.

WarioWare und Fire Emblem: Path of Radiance sind zwei Gamecube-Spiele, die auf jeden Fall auf Switch Online + Erweiterungspack veröffentlicht werden sollten.

Eine Sache, in der Nintendo ziemlich gut ist, sind Rollenspiele. An Switch konnten wir das Remake von Super Mario RPG sowie Paper Mario, Mario & Luigi, Fire Emblem und die ungeraden Mario + Rabbids spielen. Es wäre auf jeden Fall angebracht gewesen, etwas in dieser Kategorie anzukündigen, da es eine Lücke im Sortiment gefüllt hätte. Es gibt Gerüchte, dass ein Fire Emblem Spiel auf dem Weg ist, aber ich vermute, dass es noch nicht angekündigt wird und dass Nintendo es noch eine Weile unter Verschluss halten möchte.

Nintendo ist ein Experte darin, kleinere Spiele mit seinen Kultfiguren zu veröffentlichen, wie beispielsweise Luigi's Mansion, WarioWare, Captain Toad: Treasure Tracker und verschiedene Sportspiele, deren Ankündigung sicherlich ebenfalls eine gute Sache wäre. Ich glaube jedoch nicht, dass wir für eine lange Zeit etwas sehen werden, das mit Smash Bros. zu tun hat. Masahiro Sakurai arbeitet an dem bereits erwähnten Kirby Air Riders, und es ist davon auszugehen, dass es veröffentlicht wird, bevor die Arbeit an Smash vollständig beginnen kann, wobei ich mich übrigens frage, wie es überhaupt strukturiert sein wird. Wie kann man den Inhalt seines Vorgängers erreichen? Ich denke, es wird in Teilen veröffentlicht werden müssen.

Erwarte weitere unerwartete Spielkonzepte von Nintendo.

Dann haben wir natürlich noch Nintendos denkwürdigen Backlog, einschließlich Advance Wars, F-Zero, Golden Sun, Kid Icarus, Punch-Out, Star Fox und einige andere, die Nintendo herausziehen könnte, um die Fans sofort zu begeistern. Schließlich handelt es sich um Nintendo, also können wir einiger völlig unerwarteter Accessoires erwarten, wie z. B. das Lenkrad, den Wii Balance Board, den Ring Fit und das Pappkonzept Labo.

Dann ist da noch die Tatsache, dass Mario Kart World als Release-Titel ein Geniestreich war, und ich gehe davon aus, dass es jetzt ein Live-Service-Titel sein wird, der über einen langen Zeitraum erweitert wird. Trotzdem denke ich, dass Nintendo uns mehr darüber erzählen sollte, was sie im Sinn haben. Warum nicht eine Roadmap veröffentlichen, die auflistet, was auf uns zukommt, so wie wir es wussten, als die Erweiterungen für Mario Kart 8 Deluxe auf dem Weg waren? Neue Fahrer, Strecken, Routen, Outfits und andere Dinge in einem stetigen Tempo wären ein großer Anziehungspunkt.

Der Mann, auf den wir alle warten, aber wann er mit seinem eigenen Abenteuer zurückkehren wird, wissen wir nicht. Länger als 2026 soll es aber nicht dauern.

Hoffentlich wird es bald eine Nintendo Direct geben, in der Nintendo beginnt, einen kleinen Einblick in die Zukunft zu geben. Ich weiß, dass sie gerne geheimnisvoll sind, aber zumindest am Anfang, wenn es nicht so viele Switch 2 Spiele gibt, wäre es tatsächlich angebracht, transparenter zu sein.