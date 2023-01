Die Zukunft von SteamWorld wird am Montag enthüllt

HQ

Thunderfuls SteamWorld-Franchise begann 2010 mit dem Nintendo DSi-Titel SteamWorld Tower Defense und ist seitdem dank großartiger Spiele wie SteamWorld Heist und SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech sehr beliebt geworden.

Leider wurde der letzte im Jahr 2019 veröffentlicht, und seitdem haben wir nicht wirklich etwas über die Serie gehört, obwohl 2021 bekannt wurde, dass vier SteamWorld-Titel in Entwicklung waren, einer davon ist das sehr mysteriöse Projekt SteamWorld Headhunter. Aber Anfang dieser Woche deutete der offizielle Twitter-Account für die Serie deutlich an, dass etwas passieren würde.

Und tatsächlich. In der Nacht wurde bestätigt, dass wir uns auf eine SteamWorld-Sendung am 23. Januar freuen können. Obwohl wir noch keine Details darüber haben, was wir sehen werden, gehen wir davon aus, dass SteamWorld Headhunter dort sein wird und wahrscheinlich auch etwas mehr.

Achten Sie darauf, dies in Ihren Kalendern zu markieren, da die bisher in der Serie veröffentlichten Spiele wirklich unterhaltsam waren.