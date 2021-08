Die Xbox Series S/X erhält einen Nachtmodus

Zu spielen, während andere Leute schlafen, hat sein ganz eigenes Set an Vor- und Nachteilen. Meistens ist alles ruhig und schön dunkel, besonders grelle Lichter stören dabei die Atmosphäre und strengen die Augen an. Auch die LEDs der Xbox Series S/X-Controller sind dabei keine Ausnahme, weswegen Microsoft an einer Lösung, dem Nachtmodus arbeitet.

Mithilfe des Nachtmodus werden Spieler in der Lage sein, die Lichter der Xbox Konsole und Controller zu dimmen. Ein blauer Filter soll zusätzlich die Augen entlasten. Das neue Feature wird aktuell innerhalb des Xbox Insider Programms getestet und wird wie folgt beschrieben:

''Der Nachtmodus wurde als neues Feature in den Einstellungen hinzugefügt! Spieler können nun ihren Bildschirm dimmen und filtern, sowie die Konsolen- und Controller-Helligkeit der LEDs dimmen. Bitte beachtet, dass die Lokalisierung noch nicht fertiggestellt wurde, sodass das Feature aktuell nur in Englisch verfügbar ist.''

Meistens dauert es nicht mehr lange, wenn ein Feature bereits für Xbox Insider-Benutzer verfügbar ist. Ihr könnt also schon bald ein Update für eure Xbox Series S oder X erwarten. Der Nachtmodus besteht nicht nur aus einem simplen Button, sondern bietet verschiedenste einstellbaren Parameter. In diesem Video könnt ihr euch bereits das Endergebnis anschauen.