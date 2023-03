Die Wii U und 3DS eShops schließen heute

HQ

Die eShops für 3DS und Wii U schließen heute. Nach der ersten Ankündigung der Schließung im vergangenen Jahr hat Nintendo langsam Teile der Online-Shops geschlossen, wobei der letzte Nagel im Sarg heute kommt.

Sobald die Schließungszeit erreicht ist, können Sie in keinem der beiden Stores etwas kaufen, aber Sie können Spiele, die Sie bereits gekauft haben, erneut herunterladen. Sieh dir unten die Zeiten an, zu denen die 3DS- und Wii U-eShops in deiner Region schließen:



PDT - 27. März um 17 Uhr



EDT - 27. März um 20 Uhr



BST - 28. März um 1 Uhr morgens



MEZ - 28. März um 2 Uhr morgens







Werdet ihr Last-Minute-Einkäufe im Wii U oder 3DS eShop tätigen?