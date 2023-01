Die wichtigsten Veröffentlichungen für Nintendo Switch im Jahr 2023

HQ

Das neue Jahr hat bereits begonnen und die Unternehmen finalisieren ihre jeweiligen Kalender für die wichtigsten Veröffentlichungen, denen sie sich 2023 stellen müssen. Im Fall von Nintendo sind alle Augen bereits auf den Mai mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gerichtet, aber es gibt noch mehr vor und nach der Rückkehr von Links Open-World-Abenteuern.

Die Website von Nintendo hat einen Beitrag veröffentlicht, in dem sie die Roadmap des Unternehmens mit den prominentesten Titeln überprüft, die 2023 auf Nintendo Switch erscheinen. Zusätzlich zu seiner First-Party hebt das große N auch die Ankunft einiger Titel aus anderen Studios wie Atlus oder Square Enix hervor und ordnet sie chronologisch, damit Sie wissen, wann sie kommen.

Persona 3 Portable und Persona 4 Golden - 19. Januar

Die direkten Portierungen der vorherigen Teile der Persona-Serie von Atlus werden ab nächster Woche Teil des Nintendo Switch-Katalogs sein. Zwei sehr unterschiedliche Geschichten, in denen sich eine Gruppe von Auserwählten mit den Fähigkeiten der als Persona bekannten Entitäten jenseitigen Bedrohungen stellen muss. Und es könnte ein Persona 3-Remake auf dem Weg sein, wenn man den jüngsten Gerüchten Glauben schenken darf.

HQ

Fire Emblem Engage - 20. Januar

Nintendos erstes großes Date mit Spielern wird später in diesem Monat mit der Veröffentlichung von Intelligent Systemss neuem Teil in seiner taktischen JRPG-Saga sein. Fire Emblem Engage wird die Spieler dazu bringen, mit Hilfe neuer Verbündeter und Charaktere aus früheren Teilen, die in Emblemen enthalten sind, gegen die Bedrohung zu kämpfen, die über dem Kontinent Elyos schwebt.

Werbung:

HQ

Werbung:

Octopath Traveler II - 24. Februar

Die Fortsetzung von Square Enix' HD-2D JRPG wird eine der großen Veröffentlichungen im Februar sein. Es spielt Jahre nach dem ersten Octopath Traveler und erzählt erneut die Geschichte von acht abwechslungsreichen Charakteren, deren Geschichten und Abenteuer im Land Solistia miteinander verflochten werden.

HQ

Kirbys Rückkehr ins Traumland Deluxe - 24. Februar

Wolltest du nach dem Abspann von The Forgotten Land mehr Kirby? Nun, keine Sorge, denn HAL Laboratory hat eine ganz besondere Rückkehr für den liebenswerten kleinen rosa Ball vorbereitet. Kirby's Return to Dream Land Deluxe ist ein Remake des Titels, der 2011 auf Wii veröffentlicht wurde, mit besserer Grafik und Minispielen, die man mit bis zu vier Spielern mit Kirbys Kopierfähigkeiten genießen kann.

HQ

Bayonetta Origins: Cereza und der verlorene Dämon - 17. März

Entdecken Sie eine neue Seite der Hexe von Umbra in diesem bezaubernden Abenteuer, inspiriert von einem Bilderbuch, das bereits in Bayonetta 3 erwähnt wurde. Arbeite als junge Hexe in Ausbildung mit deinem Dämonenverbündeten Cheshire, um Feen zu bekämpfen, Rätsel zu lösen und durch einen verbotenen Wald zu reisen.

HQ

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 12. Mai

Die lang erwartete Fortsetzung von Breath of the Wild wird zweifellos die Veröffentlichung des Jahres auf Nintendo Switch sein. Im Moment wissen wir kaum Details über dieses neue Link-Abenteuer, außer dass es nach den Ereignissen des vorherigen Teils stattfinden wird und dass wir ein fragmentiertes Hyrule mit größerer Betonung der Vertikalität sehen werden, um die Landstriche erkunden zu können, die in den Himmel gestiegen sind. Links neue Fähigkeiten und ein viel dunklerer Ton erfüllen uns mit Unsicherheit und lassen uns wünschen, dass May kommt, damit wir es in die Finger bekommen können.

HQ

Master Detective Archives: RAIN CODE - Frühjahr 2023

Kazutaka Kodaka, Schöpfer der Danganronpa-Serie, präsentiert seinen neuen Titel von Spike Chunsoft. In diesem Abenteuerspiel als Yuma, ein Anfängerdetektiv mit Amnesie, der mit Hilfe eines Shinigami Verbrechen auf einer riesigen Karte von Tokio lösen muss. Im Moment gibt es kein bestätigtes Datum, aber das Frühjahrs-Release-Fenster ist noch gültig.

HQ

Minecraft Legenden - 2023

Das Spin-off der bekanntesten Sandbox der Welt wird auch in diesem Jahr auf Nintendos Hybrid veröffentlicht, und darin müssen wir kämpfen, um das Land der Würfel von der Bedrohung durch Monster zu befreien, indem wir eine Gruppe von Helden anführen, die die Genres Action und Strategie kombinieren. Und wenn Ihnen das nicht genug ist, warten Sie, bis Sie die musikalischen Themen hören, die Tina Guo für das Spiel aufgenommen hat.

HQ

Pikmin 4 - 2023

Nach Jahren mit sehr wenigen Nachrichten kündigte Shigeru Miyamoto selbst in der letzten Nintendo Direct an , dass der vierte Teil von Pikmin im Jahr 2023 das Licht der Welt erblicken würde. Im Moment kennen wir das genaue Datum nicht, aber Sie können die Rückkehr der liebenswerten und farbenfrohen Charaktere in der zweiten Jahreshälfte erwarten.

HQ

Und im Moment sind dies die Highlights, die Nintendo im Laufe des Jahres 2023 für uns bereithält, obwohl es in der zweiten Jahreshälfte noch viele Lücken zu füllen gibt, hoffen wir immer noch, dass es in den letzten Monaten des Jahres große Überraschungen geben wird. Vielleicht die erwartete Veröffentlichung von Metroid, ein neues Pokémon oder eine überraschende Mario-Ankündigung? Die Zeit wird es zeigen.