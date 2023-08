Die vierte Erweiterung von Guild Wars 2 erscheint heute

ArenaNet und NCSoft haben nun die vierte große Erweiterung für Guild Wars 2 veröffentlicht. Diese Erweiterung, die als Secrets of the Obscure bekannt ist, bringt zwei neue Karten (Skywatch Archipelago und Amnytas) sowie zwei neue Strike-Missionen, einen neuen zentralen Knotenpunkt in der Wizard's Tower und eine Reihe zusätzlicher Gameplay-Features.

Was diese betrifft, so wurde uns gesagt, dass die Spieler in der Lage sein werden, weitere Freiheiten zu erhalten, wie sie die Elite-Spezialisierungswaffe ihrer Klassen einsetzen. Darüber hinaus wird uns ein neuer Ausrüstungsplatz versprochen, der Runen gewidmet ist, um zusätzliche Spezialeffekte und Stat-Boni einzuführen. The Wizard's Vault wird auch eine neue Möglichkeit für Spieler bieten, tägliche, wöchentliche und saisonale Erfolge zu verdienen, die zu neuen und einzigartigen Gegenständen führen, die verwendet werden können.

Ansonsten, was die Geschichte von Secrets of the Obscure betrifft, heißt es: "Die brandneue Geschichte versetzt die Spieler sowohl in die Rolle eines ehemaligen Verteidigers als auch in die Rolle eines Entdeckers des Unbekannten, während sie versuchen, die Welt vor einer bisher unbekannten Bedrohung zu verteidigen. Das Abenteuer beginnt mit einem Aufstieg durch die schwebenden Inseln des Himmelswacht-Archipels, die von den Kryptis angegriffen werden, einer dämonischen Rasse bösartiger Wesen, die durch Instabilitäten in den Nebeln strömen und den zerbrechlichen Frieden der Welt nach der Niederlage der älteren Drachen bedrohen. Was folgt, ist ein epischer Kampf in das Reich der Dämonen, wo das Schicksal der Welt in den Händen des Spielers und seiner geheimen neuen Verbündeten liegt."

Während ihr euch die Erweiterung in Guild Wars 2 ab sofort auf dem PC zum Preis von 21,99 £ ansehen könnt, könnt ihr euch auch den Launch-Trailer der Erweiterung ansehen, um einen Blick auf sie in Aktion zu werfen.