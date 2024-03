Die Vermarktung von Silent Hill 2 scheint in den Startlöchern zu stehen

HQ

Es wurde in letzter Zeit mehrfach gemunkelt, dass die Entwicklung von Silent Hill 2 Remake Bloober Team so gut wie abgeschlossen ist und es an Konami liegt, ein Veröffentlichungsdatum festzulegen und die Marketingkampagnen zu starten. Und jetzt sieht es so aus, als ob Letzteres passieren wird.

Wie Horror Game Central auf X bemerkt hat, haben GameStop-Läden damit begonnen, Poster des Spiels zu zeigen, die auch die ESRB-Bewertung enthalten. Es wurde gemunkelt, dass Silent Hill 2 Remake Ende Mai veröffentlicht werden würde, und der Beginn der Vermarktung in dieser Woche könnte dies unterstützen, obwohl noch nichts bestätigt wurde. Zumindest sieht es so aus, als müssten wir nicht mehr lange warten.