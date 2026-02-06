Die Vereinigten Staaten starten die TrumpRx-Plattform, um vergünstigte verschreibungspflichtige Medikamente anzubieten

HQ

US-Präsident Donald Trump stellte am Donnerstag TrumpRx vor, eine neue, staatlich unterstützte Website, die Amerikanern Zugang zu verschreibungspflichtigen Medikamenten zu reduzierten Preisen ermöglichen soll. Die Plattform, die bei Trumprx.gov verfügbar ist, bietet mehr als 40 Medikamente an, darunter beliebte Medikamente gegen Fettleibigkeit wie Ozempic und Wegovy, und ist Teil der umfassenderen Bemühungen der Regierung, hohe Gesundheits- und Lebenshaltungskosten zu bekämpfen.

Das Weiße Haus erklärte, dass Vereinbarungen mit 16 der weltweit größten Pharmaunternehmen die durchschnittlichen monatlichen Arzneimittelkosten für Patienten um zwischen 149 und 350 US-Dollar senken werden. Im Gegenzug erhalten die Hersteller Befreiungen von bestimmten US-Zöllen und verhängen niedrigere Preise sowohl auf das Medicaid-Programm der Regierung als auch auf barzahlende Verbraucher, mit dem Ziel, Vermittler in der Lieferkette auszuschließen.

TrumpRx fungiert als Empfehlungsknotenpunkt, der Nutzer zu den Direktverkaufsplattformen von Arzneimittelherstellern verweist und Rabattgutscheine für Apothekenkäufe bereitstellt. Während die Regierung argumentiert, die Initiative werde die Verbraucherwahl erweitern und die Preise senken, warnen Gesundheitsexperten, dass die tatsächliche Wirkung davon abhängen wird, wie viele Pharmaunternehmen teilnehmen und wie erheblich die letztlich ausgeprägten Rabatte sind...