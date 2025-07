HQ

Nach dem dritten Tag der israelischen Angriffe auf die Regierungstruppen in Südsyrien und das syrische Verteidigungsmilitär in Damaskus wollen die USA der Gewalt zwischen Israel und Syrien ein Ende setzen.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte, das Militär arbeite "daran, unsere drusischen Brüder zu retten", während der syrische Präsident Ahmed al-Sharaa Israel der "groß angelegten Eskalation" beschuldigte.

Die israelischen Angriffe in der mehrheitlich von Drusen bewohnten Provinz Suweida begannen am Montag, nachdem syrische Sicherheitskräfte in die Stadt entsandt worden waren und Konflikte zwischen drusischen Milizen und Sicherheitskräften begannen. Laut BBC wurden seit Sonntag rund 350 Menschen getötet, und dennoch gibt es Hoffnungen, dass der Gewalt in der US-Regierung ein schnelles Ende gesetzt werden kann.

US-Außenminister Marco Rubio schrieb in den sozialen Medien: "Wir haben alle an den Zusammenstößen in Syrien beteiligten Parteien einbezogen. Wir haben uns auf konkrete Schritte geeinigt, die dieser beunruhigenden und erschreckenden Situation heute Abend ein Ende setzen werden. Dies wird von allen Parteien verlangen, dass sie ihre eingegangenen Verpflichtungen einhalten, und das ist es, was wir von ihnen erwarten."

Ob die beteiligten Parteien die Erwartungen der USA erfüllen werden, ist derzeit nicht bekannt, aber bis dahin scheint es, dass die Gewalt weitergehen wird, da Netanjahu versucht, die Drusen zu unterstützen, da sie Verbindungen zu den Bewohnern Israels und der von Israel besetzten Golanhöhen unterhalten.