Die Ukraine unterstützt westlichen koordinierten Militärplan zur Durchsetzung eines zukünftigen Waffenstillstands

HQ

Die Ukraine hat mit ihren westlichen Partnern einen Plan vereinbart, der koordinierte militärische Reaktionen vorsieht, falls Russland wiederholt gegen ein zukünftiges Waffenstillstandsabkommen verstößt, berichtete die Financial Times am Dienstag. Der Vorschlag, der in den letzten Wochen von ukrainischen, europäischen und US-Beamten diskutiert wurde, legt einen mehrstufigen Durchsetzungsmechanismus fest, der darauf abzielt, Verstöße gegen einen Waffenstillstand abzuschrecken. Dies sind die Phasen:

1) Laut dem Bericht sollte der Plan mit einer schnellen Reaktion innerhalb von 24 Stunden nach einer russischen Verletzung beginnen, beginnend mit einer diplomatischen Warnung. Falls nötig, würden die ukrainischen Streitkräfte dann befugt sein, begrenzte militärische Maßnahmen zu ergreifen, um den Durchbruch zu stoppen, was die erste Phase der Durchsetzung markiert.

2) Sollten die Feindseligkeiten andauern, folgt eine zweite Phase mit Interventionen von Kräften aus einer "Koalition der Willigen", darunter mehrere EU-Mitgliedstaaten sowie das Vereinigte Königreich, Norwegen, Island und die Türkei. Das Ziel, so die FT, sei es, Verstöße einzudämmen und rückgängig zu machen, ohne sofort zu einem größeren Konflikt zu eskalieren.

3) Im Falle eines größeren oder erweiterten russischen Angriffs sieht der Vorschlag eine koordinierte Reaktion einer westlich unterstützten Streitmacht vor, zu der auch das US-Militär gehört, ausgelöst 72 Stunden nach dem ersten Durchbruch. In der Zwischenzeit sollen sich Gesandte aus der Ukraine, Russland und den USA diese Woche in Abu Dhabi treffen, um über das Ende des Krieges zu sprechen...