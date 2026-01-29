HQ

Das ukrainische Militär erklärt, dass Drohnen zu seiner entscheidendsten Waffe geworden sind und nun mehr als 80 % der bestätigten Feindziele ausmachen, während der Krieg mit Russland sich seinem fünften Jahr nähert. Laut dem Verteidigungsministerium verzeichneten die ukrainischen Streitkräfte allein im Jahr 2025 mehr als 819.000 videoverifizierte Drohnenangriffe, wobei fast ein Drittel auf feindliches Personal gerichtet war.

Das System, das oft als "gamifizierende" Kriegsführung bezeichnet wird, ermöglicht es Drohneneinheiten, elektronische Punkte für verifizierte Angriffe zu sammeln, die dann über den Brave1-Militärmarkt für neue Drohnen, elektronische Kriegswerkzeuge und andere Ausrüstung ausgegeben werden können. Beamte sagen, dass dieser Ansatz beispiellose und verlässliche Daten vom Schlachtfeld hervorgebracht hat, die Kommandeuren helfen, die Leistung zu bewerten und schnellere, evidenzbasierte Entscheidungen zu treffen.

Während Drohnen nun den täglichen Kampf dominieren, warnen ukrainische und westliche Analysten, dass sie keine eigenständige Lösung darstellen. Studien militärischer Denkfabriken betonen, dass Drohnen Infanterie, Artillerie und Panzer ergänzen und ersetzen, insbesondere wenn es darum geht, Gelände zu halten... Und mehr dazu: Die Informationen wurden gerade vom ukrainischen Verteidigungsministerium veröffentlicht.