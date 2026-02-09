Die Ukraine öffnet Waffenexporte, um Innovation auf dem Schlachtfeld zu monetarisieren: 10 Waffenzentren in ganz Europa

HQ

Die Ukraine öffnet den Export von im Inland hergestellten Waffen, um Kriegsinnovationen in dringend benötigte Einnahmen zu verwandeln, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag. Nach vier Jahren Krieg mit Russland hat sich der ukrainische Verteidigungssektor rasch ausgeweitet, mit mehr als 1.000 Waffen- und Ausrüstungsherstellern, die im Land tätig sind, die meisten davon private Firmen, die seit der Invasion 2022 gegründet wurden. Die Entscheidung markiert einen Wandel gegenüber früheren Beschränkungen, die Exporte einschränkten, um den inländischen Bedarf zu priorisieren.

Selenskyj sagte, die Ukraine plane, 2026 zehn Waffenexportzentren in ganz Europa zu eröffnen, wobei Kampfdrohnen als Flaggschiffprodukt erwartet werden. Die Alliierten zeigen großes Interesse an der schlachtfelderprobten Technologie und operativen Erfahrung der Ukraine, insbesondere da europäische Länder nach jahrzehntelanger Unterinvestition die Verteidigungsausgaben erhöhen. Ukrainische Hersteller argumentieren, dass der Exportzugang ihnen helfen wird, die Produktion zu skalieren und weitere Innovationen zu finanzieren, da der Sektor schneller gewachsen ist als die Regierung, seine Produktion zu kaufen.

Vertreter der Branche sagen, die internationale Nachfrage sei am stärksten nach Drohnen und elektronischen Kriegssystemen, darunter seegestützte Drohnen, UAVs für Bombardierungen und Abfangaktionen sowie glasfasergesteuerte Drohnen, die nicht gestört werden können. Drohnen haben den Konflikt seit 2022 grundlegend verändert und sind nun für die meisten Angriffe auf feindliche Ziele verantwortlich, wodurch die Frontkriegsführung neu gestaltet wird. Für Kiew ist der Export dieses Fachwissens sowohl eine finanzielle Chance als auch eine Möglichkeit, die militärischen Beziehungen zu seinen Partnern zu vertiefen, selbst während der Krieg andauert...