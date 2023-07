Die Übernahme von Activision ist laut Richter "schlecht für Sony, aber gut für" Gamer

HQ

Gestern berichteten wir, dass Microsoft die Klage gegen die FTC wegen der Übernahme von Activision Blizzard gewonnen hat, und das bedeutet, dass die größte Hürde für den Abschluss dieses massiven Deals nun beseitigt ist.

Der Axios-Journalist Stephen Totilo hat die Dokumente aus dem Prozess gelesen und einige Erklärungen dafür gefunden, was Richterin Jacqueline Scott Corley zu dieser Schlussfolgerung veranlasst hat. Es stellte sich heraus, dass sie der Meinung war, dass "das starke Vertrauen der FTC in die Aussage von [PlayStation-Chef Jim] Ryan nicht überzeugend ist" und dass es bei diesem Deal sowohl Gewinner als auch Verlierer gibt, und fügte hinzu, dass es "vielleicht schlecht für Sony ist. Aber gut für Call of Duty-Spieler und zukünftige Spieler."

Der Hauptgrund, warum sie dies glaubt, ist, dass Sony Call of Duty nicht mehr vermarkten kann und dass mehr Leute Zugriff auf die Spiele haben werden, da sie jetzt für mehr Cloud-Dienste und auch Switch freigegeben werden.

Was denkst du, hat sie recht?