Die TV-Serie „The Last of Us" von HBO wird frühestens 2023 fertiggestellt

HQ

Casey Bloys, der Chief Content Officer von HBO und HBO Max, erklärte in einem Interview mit Deadline während der Television Critics Association, dass die Serien-Adaption zu The Last of Us frühestens im kommenden Jahr ausgestrahlt werden kann. Der Mann sagte den Journalisten, dass das Team nach wie vor mit den Dreharbeiten beschäftigt sei, weshalb eine Veröffentlichung in diesem Jahr nicht in Frage käme.

Der Filmemacher könne sich allerdings vorstellen, "dass ihr [die Serie] in 2023 sehen werdet." Einige der frühen Episoden konnte Bloys bereits sehen und mit den Ergebnissen ist er anscheinend zufrieden: "Was ich gesehen habe, sieht fantastisch aus. Ich freue mich darauf, aber es wird nicht in 2022 [ausgestrahlt]." Der verantwortliche Drehbuchautor Craig Mazin ist derzeit übrigens noch immer mit dem Casting beschäftigt, allzu weit scheint die Produktion also wirklich noch nicht vorangeschritten zu sein.