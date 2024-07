Die TermineValorant für das Champions Tour Ascension EMEA-Turnier stehen fest

HQ

Riot Games hat genau verraten, wann wir uns auf das Valorant Champions Tour Ascension EMEA Turnier freuen können. Bei diesem Event kämpfen Challengers Teams um einen Platz im Haupt-Circuit Champions, und vor diesem Hintergrund wird viel auf dem Spiel stehen, wenn später in diesem Monat und Anfang September Action stattfindet.

Da Challengers Stage 2 kurz vor dem Ende steht, können wir uns auf den Play-Ins -Teil des Ascension EMEA -Events freuen, das vom 28. bis 31. Juli angesetzt ist. Dabei kämpfen alle zweitplatzierten Teams der EMEA-Regionalligen um einen Platz im Hauptturnier (Ascension EMEA, wo sie sich den Siegern dieser Regionalligen anschließen.

Dieses Hauptturnier wird zwischen dem 31. August und dem 15. September ausgetragen, wobei die Gruppen zu Beginn vertreten sind und dann die Playoffs und die Finals geplant sind, wobei die Finals persönlich im Riot Games Arena in Berlin stattfinden. Der Sieger hier steigt mindestens für die Saison 2025 in den Champions Circuit auf.

Was das Format betrifft, so wird es das gleiche sein wie beim letztjährigen Ascension -Event, mit dem Unterschied, dass die Spiele in der Gruppenphase jetzt Best-of-Three-Spiele sein werden.

Tickets für das Turnier werden ab dem 22. Juli in den Verkauf gehen.