Die Studie schätzt die russischen und ukrainischen Kriegsverluste auf fast zwei Millionen

Fast vier Jahre nach Russlands umfassender Invasion der Ukraine könnte die Gesamtzahl der auf beiden Seiten getöteten, verwundeten oder vermissten Soldaten bis zu diesem Frühjahr laut einer neuen Studie des Center for Strategic and International Studies (CSIS) auf zwei Millionen steigen. Der in Washington ansässige Thinktank schätzt, dass russische Streitkräfte etwa 1,2 Millionen Opfer hatten, darunter bis zu 325.000 Tote, während die ukrainischen Verluste auf fast 600.000 geschätzt werden. Weder Moskau noch Kiew veröffentlichen vollständige Opferzahlen, und der Kreml wies den Bericht als unzuverlässig zurück und bestand darauf, dass nur das russische Verteidigungsministerium offizielle Daten veröffentlichen könne.

CSIS argumentiert, dass das Ausmaß der Verluste nach jedem historischen Maßstab außergewöhnlich sei, und weist darauf hin, dass die russischen Todesfälle in der Ukraine die im sowjetischen Krieg in Afghanistan und in den Tschetschenienkonflikten zusammen bei weitem übersteigen. Obwohl die russischen Verluste auf etwa das Doppelte der ukrainischen Verluste geschätzt werden, sind die Auswirkungen auf die Ukraine angesichts der geringeren Bevölkerung und der begrenzteren Fähigkeit, eine längere Mobilisierung durchzuhalten, besonders gravierend. Russland hat die Verluste durch hohe Löhne, großzügige Rekrutenprämien und ausländische Rekruten ausgeglichen, während die Ukraine weiterhin Schwierigkeiten hat, erschöpfte Einheiten aufzufüllen, da es im Inland gegen die Senkung des Mobilisierungsalters Widerstand gibt.

Trotz der menschlichen Kosten legt der Bericht nahe, dass die Gewinne auf dem Schlachtfeld weiterhin marginal bleiben. Seit 2024 haben sich die russischen Vorstöße bei großen Offensiven auf Dutzende Meter pro Tag verlangsamt, wobei Winterbedingungen und ukrainischer Widerstand den Fortschritt weiter verzögern. Jüngste Friedensgespräche, an denen Russland, die Ukraine und die Vereinigten Staaten beteiligt waren, scheiterten an einem Durchbruch, sodass der Krieg in einem kostspieligen Patt steckte, während die Opfer auf beiden Seiten weiter zunahmen...