Die Spieler sind von der Spieleentwicklung "abgekoppelt", sagt Starfield Design Lead

HQ

Starfield Design Lead und Bethesda Studio Design Director Emil Pagliarulo hat in den sozialen Medien darüber gesprochen, wie er glaubt, dass viele Spieler von den Realitäten der Spieleentwicklung abgekoppelt sind und die Wahrheit nicht verstehen.

In einem Thread auf Twitter/X räumt Pagliarulo zunächst ein, dass die Spieler so gut wie nichts über die Spieleentwicklung wissen und dann mit absoluter Autorität sprechen werden. "Es ist schon komisch, wie abgekoppelt manche Spieler von den Realitäten der Spieleentwicklung sind, und doch sprechen sie mit absoluter Autorität", schreibt er. "Ich meine, ich kann mir vorstellen, was es braucht, um einen Hostess Twinkie zu bauen, aber ich arbeite nicht in der Fabrik, also was zum Teufel weiß ich wirklich? Nicht viel."

Pagliarulo erinnert sich an die Zeit Mitte der 90er Jahre, als er Rezensionen schrieb und sich selbst als " sarkastischen " bezeichnete. Er fährt fort: "Während dieser ganzen Zeit hatte ich eigentlich keine Ahnung, wie Spieleentwicklung eigentlich ist. Wie hart die Designer, Programmierer, Künstler, Produzenten und alle anderen gearbeitet haben. Der Kampf, eine Vision mit ständig wechselnden Ressourcen zum Leben zu erwecken. Der Stress."

"Ich kann nicht umhin, die Wahrheit zu teilen. Und die Wahrheit ist, dass niemand ein schlechtes Spiel machen will. Und die meisten Spieleentwickler sind unglaublich talentiert... auch wenn das Spiel, das sie veröffentlichen, nicht auf dem neuesten Stand ist."



Es gibt hier keine Erwähnung von Starfield, aber es braucht nicht viel, um zu verstehen, warum er diese Art von Beitrag macht. Es gab viele Debatten über Starfield, die Designentscheidungen dahinter und warum es für viele Fans nicht ganz ins Schwarze getroffen hat. Einiges davon geschah in böser Absicht, aber es wurde auch andere echte Kritik vorgebracht, in der Hoffnung, dass mit der nächsten Veröffentlichung des RPG-Entwicklers einige dieser Probleme behoben sein werden.