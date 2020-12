Die Spiele im Capcom Arcade Stadium für Nintendo Switch müsst ihr dazu kaufen

Capcom wird im kommenden Jahr Ghosts 'n Goblins wiederbeleben, gleich im doppelten Sinn. Der Titel erscheint am 25. Februar nicht nur als Remaster auf der Nintendo Switch, er wird außerdem der Retro-Sammlung Capcom Arcade Stadium beiliegen. Dem kurzen Trailer, mit dem die Firma dieses neue Spiel letzte Woche ankündigte, musste eine ausgiebigere Ausgabe folgen, um die Funktionen und vor allem den Umfang des kostenpflichtigen Download-Modells zu erklären.

32 Spiele sind für das Capcom Arcade Stadium verfügbar, allerdings liegt der Software lediglich der Shooter 1943: The Battle of Midway kostenlos bei. Den Rest müsst ihr entweder in Zehnerpacks als DLC oder im gesamten Paket nachkaufen. Das Anfangs erwähnte Ghosts 'n Goblins Resurrection müsst ihr einzeln kaufen, oder indem ihr alle anderen Titel erwerbt. Den Verkaufspreis dieser Formate ist derzeit nicht bekannt, auch das genaue Datum im Februar 20201 kennen wir nicht.

Wie bei Nintendo können wir diese "modernisierten" Versionen der alten Retrospiele zu jeder Zeit zwischenspeichern, um einige Sekunden zurückspulen, die Spielgeschwindigkeit beschleunigen, den Schwierigkeitsgrad verändern und verschiedene Arten von visuellen Effekten innerhalb und außerhalb des Spielbereichs anpassen.

Alle Titel für Capcom Arcade Stadium

Einzelspiel





Ghosts 'n Goblins



CAS Pack 1: Dawn of the Arcade ('84 '88)



Vulgus

Pirate Ship Higemaru

1942

Commando

Section Z

Tatakai no Banka

Legendary Wings

Bionic Commando

Forgotten Worlds

Ghouls 'n Ghosts



CAS Pack 2: Arcade Revolution ('89 '92)



Strider

Dynasty Wars

Final Fight

1941: Counter Attack

Senjo no Okami II

Mega Twins

Carrier Air Wing

Street Fighter II: The World Warrior

Captain Commando

Varth: Operation Thunderstorm



CAS Pack 3: Arcade Evolution ('92 '01)