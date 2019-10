Die Sims 4: Leak deutet auf Uni-DLC hin

Fans von Die Sims 4 müssten in der Fülle an Erweiterungen für ihre Lieblings-Simulation mittlerweile etwas gefunden haben, das ihren Geschmack trifft. Diese Woche gab es jedenfalls neue Informationen zu einem weiteren, möglichen Add-On. Ein Twitter-Nutzer namens CaptureTheCosmo konnte den folgenden Screenshot auf seiner Xbox One festhalten:

Darauf sehen wir eine Universitäts-Expansion, die unserem Sim ermöglicht zu studieren und andere studentische Aktivitäten zu absolvieren. Der College-Lebensstil scheint der Fokus zu sein, doch mit den Uni-Kursen könnten sich wohl verschiedene Fähigkeiten entwickeln lassen. Womöglich könnte es möglich sein, den eigenen Schlafsaal so dekorieren, ungefähr so, wie man das mit dem eigenen Haus tun würde. Unsere Sims könnten sich an verschiedenen Fächern versuchen, um ihre Skills im späteren Leben zu schärfen. Offiziell ist von diesen Vermutungen noch nichts bestätigt worden, die Produktseite deutet jedoch auf den 17. Dezember hin. Vielleicht erfahren wir also noch vor Weihnachten mehr.

You watching Werben