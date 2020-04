Die sechs Aufgaben des MotoGP-20-Managers

Die meisten Sportspiele dieser Generation beziehen mittlerweile Ereignisse außerhalb der jeweiligen Haupttätigkeit mit ein. Das kann der Einblick in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Sportler sein oder spezielle Elemente des Managerdaseins, begonnen bei der Auswahl und Pflege des Autos/Equipments bis hin zum Coaching des eigenen Teams. Das Thema Motorsport hat sich solchen Entwicklungen ebenfalls angenommen und deshalb zeigt uns Milestone in ihrer neuesten Ausgabe der MotoGP-Reihe, wie genau der Manager-Karrieremodus aussieht.

Manager müssen nicht nur große Entscheidungen für das gesamte Team treffen - Sponsoren anziehen, Verträge unterzeichnen, die Mechaniker-Crew zusammenstellen und solche Dinge - dank des Grafikeditors können wir in MotoGP 20 sogar unsere eigenen Designs für Helme, Kleidung und Werbung bedrucken. Das italienische Studio hat sowohl im Winter- als auch in der Sommer-Saison Aufgabenbereiche außerhalb des fahrerischen Wettbewerbs eingefügt, was einiges an Beschäftigung mit sich bringen dürfte. Milestone zeigt uns in ein paar neuen Videos außerdem, welche Prozesse in diesem Manager-Modus abgebildet werden:



Manager auswählen

Vertrag auswählen

Piloten und Team anpassen

Motorrad testen und optimieren

Forschung und Entwicklung

eigene Fähigkeiten verbessern, um dem Team effektiver zu helfen



Die neue Ausgabe des Spiels zur offiziellen Motorrad-Weltmeisterschaft, MotoGP 20, wird am 23. April für PS4, PC, Nintendo Switch, Xbox One und Google Stadia zum Verkauf angeboten werden. Aufgrund des Coronavirus wird es das offizielle Debüt der Saison sein und sogar professionelle Piloten abbilden.

