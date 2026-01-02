Die schlechtesten Spiele des Jahres 2025

HQ

Natürlich geht es in dieser Jahreszeit darum, die besten Spiele des Jahres zu feiern, und das ist im Großen und Ganzen unser Job. Aber es gibt kein Licht ohne Schatten, keine guten Spiele ohne das Schlechte, was uns daran erinnert, dass manchmal Misserfolge genauso wichtig sind wie Erfolge. Die Titel hier haben zweifellos ihr Bestes gegeben, oder wenn nichts anderes, gibt es Mitarbeiter, die alles gegeben haben, um ein erfolgreiches Entwicklungssystem zu schaffen. Aber aus irgendeinem Grund hat es einfach nicht funktioniert.

Wir sollten uns auch an diese Spiele erinnern, sowohl weil es Spaß macht, aus einer anderen Perspektive zurückzublicken, als auch, um unser gesamtes emotionales Register zu nutzen, damit wir bereit für neue Erfahrungen im Jahr 2026 sind.

Das sind die Spiele, die die Redakteure als die schlechtesten Spiele des Jahres 2026 ansehen.

NINTENDO SWITCH 2 WILLKOMMENSTOUR

Auch wenn dies irgendwie "nur" ein glorifiziertes Tutorial ist und es hier und da gute Ideen gibt, war die Welcome Tour von Anfang an ein riesiges Rätsel, ein Strudel offener Fragen – und besonders, als die Leute herausfanden, dass sie nicht auf allen Switch-2-Konsolen enthalten war wie Nintendoland auf der Wii U, aber es war ein kostenpflichtiges Produkt.

Es gibt zweifellos eine prinzipielle Dimension, die das gesamte Spielerlebnis durchdringt; Es fühlt sich seltsam an, wenn die Kernfunktionen einer neuen Konsole über ein Spiel vermarktet werden, das man im eShop gekauft hat. Wenn der Zweck des Spiels darin besteht, es auf unterhaltsame Weise zu erklären und zu lehren, wäre es dann nicht vorteilhaft gewesen, es kostenlos zu verschenken?

Dazu kommt das relativ uneinfallsreiche Gameplay, das trotz einiger cleverer Grafik weder innovativ noch zentrale Konzepte weiterentwickelt, die wir bisher gesehen haben, und das Spiel kam vor, während und nach dem Start sowohl des Spiels als auch der Konsole selbst als völlig unrealistisch für das, was gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bedeutet, und vielleicht am wichtigsten: Guter Stil.

MINDSEYE

Für die meisten ist Leslie Benzies umstrittenes Actionspiel wahrscheinlich der aufsehenerregendste Misserfolg des Jahres, da es am Ende ein perfekter Sturm aus Schlammwerfen und schlechten Entscheidungen wurde.

Mangelndes Marketing, irreführende Trailer und Gameplay-Vorschauen sowie Gerüchte über schlechte Arbeitsbedingungen plagten das Spiel bis zum Start, und davor gab es den verwirrenden Übergang zwischen dem Roblox/Fortnite-Projekt Everywhere, wo MindsEye eine Art Erlebnis war, das "in" diesem Universum gebaut war, zu Everywhere, das überhaupt nicht erschien, und dann Everywhere, das nach dem Launch in einem Schatten seiner selbst zurückkehrte.

Aber all das ist Kontext, und die Wahrheit ist, dass MindsEye, ganz nach seinen eigenen Parametern gemessen, einfach eine uneingeschränkte Katastrophe ist; Eine langweilige Geschichte, die durch generisches Gameplay zum Leben erweckt wurde, die lange, lange vor ihrer eigentlichen Fertigstellung den Hunden vorgeworfen wurde.

FAST & FURIOUS: ARCADE-EDITION

Was passiert, wenn man ein Arcade-Spiel auf Heimkonsolen und PC konvertiert, ohne irgendwelche Änderungen vorzunehmen? Dann gibt es Fast & Furious: Arcade Edition, ein papierdünnes Rennspiel, das wahrscheinlich in Spielhallen sehr gut funktioniert, mit diesen kleinen actiongeladenen Rennsequenzen, bevor man zum nächsten Spielautomaten übergeht. Als Spiel zu Hause im Wohnzimmer auf dem Sofa oder vor dem PC ist es eine ganz andere Geschichte, weil es einfach zu einfach ist und man in weniger als 15 Minuten fast alles gesehen hat, was das Spiel zu bieten hat.

Es gibt nichts, was dieses Spiel mit den Fast & Furious-Filmen verbindet, da weder Dominic "Dom" Toretto noch Brian O'Conner irgendwo zu sehen sind. Es gibt fast keinen Fortschritt, keine Geschichte, sehr wenige Autos und noch weniger Strecken, und es wirkt wie ein schamloser Versuch, schnell Geld für den Namen Fast & Furious zu machen – und dann hatte man dieses Arcade-Spiel, das man einfach auf Konsolen und PC portieren konnte. Es hat einfach nicht funktioniert.

FALLOUT 4 JUBILÄUMSAUSGABE

Diese Liste ist nicht grundsätzlich "prinzipientreu", aber es ist klar, dass wir uns auf den Kontext, die Preise und die Absicht des Entwicklers beziehen. Es ist klar, dass Fallout 4 für sich genommen nicht eines der "schlechtesten Spiele des Jahres" ist, aber diese Neuveröffentlichung war eine Art Kristallisierung davon, wie Bethesda dazu neigt, nach der verbraucherfeindlichsten Version einer Idee zu suchen und dann mitzumachen, völlig ahnungslos, welche Reaktion sie bekommen wird.

Dieses Jahr haben sie Fallout 4 zum vollen Preis veröffentlicht – das ist an sich schon verrückt, aber auf seltsame Weise ist dieses Spiel technisch in schlechterem Zustand erschienen als das normale Fallout 4. Viele Leute, darunter auch unser Rezensent, konnten das Spiel tagelang nicht starten, die dazugehörigen Creation Club-Artikel ließen sich nicht einlösen, und das Gesamtpaket roch nach unoptimierter, schlecht konzipierter Software eines Publishers, der es wirklich, wirklich besser hätte wissen müssen.

CAPTAIN BLOOD

Falls Sie Captain Blood nicht kennen, ist es eine Untertreibung des Jahres zu sagen, dass das Spiel eine schwierige Entwicklung durchlaufen hat. Aber das ist keine Entschuldigung. Was letztlich über die Ziellinie schlich, war, genau wie viele befürchtet hatten, ein Spiel, das sich anfühlte, als wäre es in den 2000ern konzipiert worden – und zwar auf die schlimmstmögliche Weise.

Die Missionen sind in ihrer Struktur identisch, es gibt seltsame Intermezzo-Wege, die in ihrer Einbindung und Interpretation überhastet wirken, und das Ganze ist so ungenau zusammengesetzt, dass es schwer zu beschreiben ist.

Am schlimmsten ist, dass der Entwickler offenbar nicht erkannt hat, dass viele Fans in den Trailern eine Art Zeitkapsel gesehen haben und in einfachere Zeiten zurückkehren wollten. Stattdessen haben sie ein Spiel geliefert, das 2005 niemandes Spitzencharts erreicht hätte, heute aber unheimlich archaisch, altmodisch und veraltet wirkt – und das ohne technische Eigenheiten, unoptimiertes Gameplay und eine beleidigende Geschichte.

LA QUIMERA

La Quimera ist das Spiel auf dieser Liste, das am meisten schmerzt, weil einige der Charaktere, die uns die soliden Metro-Spiele gebracht haben, über eine Abspaltung namens Reburn dahinterstanden. Die Trennung wurde im Februar bekannt gegeben, und bereits im Mai veröffentlichte Reburn ihr erstes neues Spiel ohne die übrigen Metro-Legenden bei 4A Games – La Quimera.

Und obwohl das Ergebnis weitaus ambitionierter ist als bei anderen Spielen auf dieser Liste, war es zum Start fast unheimlich unvollendet. Es war so unvollendet, dass sie nach den ersten negativen Reaktionen... Nun, das Studio hat das Spiel delanciert und zehn Tage später erneut veröffentlicht.

Das fertige Spiel ist jedoch immer noch extrem enttäuschend, besonders angesichts des Talents, das bei Reburn zweifellos existiert, und es ist schwer, es zu empfehlen... nun ja, irgendjemanden überhaupt. Unser Rezensent ging noch einen Schritt weiter und nannte es einen "Asset-Dump in der Unreal Engine" – das mag hart klingen, aber so fühlte es sich damals an.