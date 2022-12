Die schlechtesten Spiele 2022

HQ

Babylons Fall

Wir hätten Babylon vielleicht verzeihen können, wenn es, wie das alte Reich, nach dem es benannt ist, nach vielen Jahren des Ruhms zusammengebrochen wäre. Leider ist das beim ersten Live-Service-Titel von PlatinumGames nicht der Fall, da das Spiel nie wirklich abhob.

Das generische Dark-Fantasy-Design und die verworrene Grafik vermittelten einen schlechten ersten Eindruck, und je mehr wir uns durch die linearen Korridore bewegten, desto schlimmer wurde es. Der einzige Aspekt, der den üblichen Standards der Entwickler einigermaßen entsprach, war der Kampf, aber selbst der war bei weitem nicht gut genug, um das Spiel zu retten.

Als der Publisher Square Enix sah, dass Babylon's Fall nicht einmal mehr als 1.200 gleichzeitige Spieler um die Veröffentlichung herum sammeln konnte - eine Zahl, die schnell auf zweistellige Zahlen schrumpfte - beschlossen sie, ihre Verluste zu reduzieren und kündigten an, dass die Server des Spiels im Februar nächsten Jahres heruntergefahren werden. Dies bedeutet, dass Babylon's Fall, das zu einem vollen Verkaufspreis verkauft wurde und mit Mikrotransaktionen gefüllt ist, nicht einmal sein 1-jähriges Jubiläum feiern kann. Wirklich beschämend.

Saints Row

In Bezug auf das Gameplay ist Saints Row eine traurige Angelegenheit. Waffen haben den ganzen Punch und die Kraft von billigen Wasserpistolen, die offene Welt ist Genrisk und voller sinnloser Aufgaben, Fahrzeuge handhaben sich schlecht, und bei der Veröffentlichung hatte das Spiel wahrscheinlich mehr Bugs als der Amazonas-Regenwald. Aber um brutal ehrlich zu sein, waren viele der Originalspiele der Serie nicht viel besser.

Trotzdem hat es Spaß gemacht, mit Johnny Gat, Shaundi, Pierce und den anderen Bandenmitgliedern ein zerstörerisches Chaos zu führen, etwas, das man von der neuesten Inkarnation von The Saints nicht sagen kann. Dem Reboot fehlt schmerzlich ein Gesamtkonzept, um die Erfahrung miteinander zu verbinden, und verkommt schnell zu einem inkohärenten Durcheinander. Besonders eklatant sind die vier Hauptfiguren, die sich wie in einer schlechten Sitcom verhalten, während sie gleichzeitig, scheinbar mit großem Vergnügen, morden, verstümmeln und töten, was ihren Weg zu kreuzen wagt.

Aber was die Erfahrung wirklich tötet - neben kaputtem Gameplay, Bugs und schrecklichem Schreiben - ist, wie uninspiriert Saints Row ist. Sie werden sich schwer tun, eine neue oder originelle Idee in diesem Spiel zu finden, was sein Scheitern umso enttäuschender macht.

CrossfireX (Kampagne)

Es schien eine gute Idee zu sein, als Smilegate Remedy engagierte, um eine Einzelspielerkampagne für die westliche Veröffentlichung ihres Ego-Shooters CrossfireX zu erstellen, der in China und ihrer Heimat Südkorea sehr beliebt ist. Mit Spielen wie Max Payne und Control gehört Remedy zu den besten, wenn es darum geht, enge, intensive Einzelspieler-Erlebnisse zu schaffen, und sie haben nie wirklich ein schlechtes Spiel gemacht. Bis jetzt.

Das finnische Studio entschied sich, sein B-Team CrossfireX entwickeln zu lassen, und das war von Beginn der seelenlosen, von Call of Duty inspirierten Kampagne offensichtlich. Storymäßig war die Kampagne ein riesiges Durcheinander, und das postsowjetische Setting bot zwar ein angemessen trostloses Schlachtfeld, wurde aber nie richtig genutzt. Da CrossfireX weder zerstörerische Versatzstücke noch irgendwelche taktischen Dimensionen hatte, fühlte es sich an wie ein knarrender Schießstand in einem verlassenen bulgarischen Vergnügungspark.

Lego Brawls

Als Lego Brawls 2019 für Mobilgeräte veröffentlicht wurde, wurde es recht positiv aufgenommen. Hier war ein charmanter und einfacher Smash-Klon mit reaktionsschneller Touch-Steuerung, und er konnte sogar "kostenlos" über den Apple Arcade-Abonnementdienst gespielt werden. Drei Jahre später wird das gleiche Spiel nun von Spielern und Kritikern gleichermaßen auseinandergerissen.

Das mag überraschend erscheinen, aber die Erklärung ist eigentlich einfach: Der Entwickler Red Games Co. beschloss, einen Fliegengewichts-Champion mit den echten Schwergewichtlern (wie Super Smash Bros. Ultimate) in den Ring zu werfen, und ohne neue Spielmodi oder zusätzliche grafische Tricks erlitt das Spiel einen schnellen Erstrunden-Knockout. Mit einem Preis von 39,99€ war dies ein schäbiges Display.

Neue Geschichten aus den Grenzlanden

Das ursprüngliche Tales from the Borderlands, das 2014 und 2015 episodisch veröffentlicht wurde, war Telltale Games auf ihrem Höhepunkt. Rhys und Fionas aufregendes Abenteuer auf dem gewalttätigen Planeten Pandora fühlte sich an wie eine zehnstündige Achterbahnfahrt, und man brauchte nicht einmal einen Erbrochenenbeutel, da das Spiel nichts von der übertriebenen Sentimentalität der späteren Staffeln von The Walking Dead: The Game hatte.

Im Vergleich dazu fühlt sich New Tales from the Borderlands an wie zehn Stunden in einem Aufzug. Gearbox, die diesmal das Spin-off zu ihrem beliebten Looter-Shooter selbst abgewickelt haben, haben dem Spiel eine große Dosis ihres erzwungenen und übertriebenen Humors verliehen, und das Ergebnis ist ein Spiel, das selten, wenn überhaupt, auch nur im Geringsten lustig ist.

Wir hätten wahrscheinlich damit leben können, wenn die Geschichte oder die Charaktere zumindest halbwegs anständig gewesen wären, aber wenn das Spiel die Sünde begeht, Exzentrik als Ersatz für echte Persönlichkeit zuzulassen, enden wir mit einer langweiligen und seelenlosen Geschichte, die sowohl Fans von Borderlands als auch narrativen Abenteuern enttäuschen wird.

Kingdom Hearts Integrum Masterpiece (Nintendo Switch)

Die Kingdom Hearts-Serie hat mit ihrer cleveren Kombination aus Disney- und Final Fantasy-Charakteren und einer überraschend tiefgründigen Geschichte viele Herzen erobert. Zumindest oberflächlich schien es ein ziemlicher Genuss zu sein, als die gesamte Serie Anfang des Jahres auf dem familienfreundlichen Nintendo Switch veröffentlicht wurde.

Dennoch wurde Kingdom Hearts auf der Nintendo Switch als sogenannte Cloud-Version veröffentlicht, was bedeutete, dass sich die Spieler durch 15-20 Jahre alte PS2- und PSP-Spiele durch eine instabile Verbindung zu einem Remote-Server kämpfen mussten.

Wir könnten widerwillig ein gewisses Maß an Input-Lag und eine instabile Bildrate akzeptieren, wenn wir Cloud-Versionen von AAA-Spielen wie A Plague Tale: Requiem spielen, die sonst möglicherweise nicht auf dem Nintendo Switch verfügbar wären. Aber wenn die Konsole das Spiel sowohl nativ als auch fehlerfrei ausführen kann, wie es bei Kingdom Hearts der Fall sein sollte, gibt es einfach keine Entschuldigung dafür, das Spiel nur durch Streaming verfügbar zu machen. Die geliebte Serie hätte etwas Besseres verdient.

Postal 4: No Regerts

Der Name des neuesten Kapitels der umstrittenen und hypergewalttätigen Serie Postal ist eigentlich ziemlich clever. Es fasst perfekt zusammen, wie das Open-World-FPS-Spiel bereit ist, sich über jeden lustig zu machen und im Allgemeinen so anstößig wie möglich zu sein, ohne die geringste Ausrede zu finden. Leider ist der Titel selbst wahrscheinlich das Beste an dem Spiel.

Postal 4 bricht unverschämt nicht nur alle Regeln, wenn es um Anstand und politische Korrektheit geht, sondern auch in Bezug auf gutes Spieldesign. Und während grundlegend kaputte Systeme immer noch zu lustigen und einprägsamen Ergebnissen wie in Goat Simulator führen können, funktionieren die verschiedenen Systeme in Postal 4, wie das schäbige Schießen oder die kaputte KI, in keiner Weise wirklich zusammen. Es gibt immer noch etwas Spaß zu haben, aber Sie werden besser beraten, sich an seinen spirituellen Vorgänger zu halten Postal 2, wenn Sie extreme Gewalt und beleidigenden - manche würden sagen beleidigend schlechten - Humor wollen.