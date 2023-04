Die Russo-Brüder sehen Citadel als den Beginn eines "Spionageverses"

HQ

In einem Monat wird das nächste große Projekt von The Russo Brothers sein Debüt auf Amazon Prime Video geben. Die Serie, die als Citadel bekannt ist, wird Richard Madden und Priyanka Chopra als Spione spielen, die ihr Gedächtnis verloren haben und es wiedererlangen müssen, um die Welt vor einer globalen Bedrohung zu retten. Während wir dank des Trailers bereits einen Teaser der Serie hatten, haben The Russo Brothers nun über ihre Absichten und Inspirationen hinter der Serie gesprochen, da wir der Premiere immer näher kommen.

Im Gespräch mit Total Film (danke, GamesRadar) erfahren wir, dass The Russos James Bond als führende Inspirationsquelle betrachtet, und dass sie Citadel auch als den Beginn eines "Spionageverses" sehen.

Anthony Russo erklärte: "Wir sind große Fans von Bond, aber unsere Aufgabe ist es, das zu nehmen, was wir an dieser Art von Genres und Filmen lieben, die uns beeinflusst haben, und Wege zu finden, sie in Räume und Orte zu bringen, die uns überraschen. Unsere Aufgabe als Geschichtenerzähler ist es nicht, Ihnen eine andere Version von Bond zu bringen. Unsere Aufgabe als Geschichtenerzähler ist es, Ihnen eine neue Erfahrung zu bieten, von der Sie begeistert und überrascht sind. Hoffentlich haben wir dieses Ziel erreicht. Wir werden sehen."

Mit Blick auf die Erwähnung des Spionageverses wurden The Russos nach den Vergleichen zwischen dem Citadel's-Potenzial und dem Marvel Cinematic Universe gefragt, worauf Anthony Russo antwortete: "Wir betrachten es sicherlich als einen Spionagevers. Das ist der Ansatz, den wir damit verfolgt haben."

Citadel wird ab dem 28. April auf Prime Video gestreamt.