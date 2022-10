Die Ringe der Macht entthront von The Peripheral

HQ

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht genoss nur wenige Wochen als Amazon Primes meistgestreamte Show. Jetzt wurde die aufwendige Serie von den Westworld-Schöpfern Jonathan Nolan und Lisa Joys neuer Serie The Peripheral nach unten gedrückt, zu der Sie den Trailer unten sehen können.

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Buch von William Gibson und handelt von einer alternativen Zukunft, in der die Technologie die Gesellschaft übernommen hat. Im Mittelpunkt steht Flynne Fischer (Chloë Grace Moretz), eine Frau, die versucht, ihre Familie in einem vergessenen Teil des Amerikas von morgen zusammenzuhalten. Bisher wurden nur drei Episoden veröffentlicht, aber es gelang dennoch, The Rings of Power zu überholen, was für die Show Gutes verheißen sollte.