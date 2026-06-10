Die Restaurierung des neuen Ford Escort kostet Sie mehr als 400.000 €

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Der Ford Escort ist offiziell zurück, aber nicht so, wie Sie vielleicht gedacht haben. Denn dieser hat ein besseres Leistungs-Gewichts-Verhältnis als ein Porsche 911 GT3 und kostet mehr als 400.000 €.

Dieses neue Auto wurde offiziell von Boreham Motorworks mit Unterstützung von Ford selbst entwickelt und heißt Escort Mk1 RS. Es ist kein Restomod, sondern ein brandneues Auto, inspiriert vom Mk1 Escort aus den 1960er Jahren.

Der Motor ist Borehams eigener TEN-K-Motor, ein 2,1-Liter-V4 mit 325 PS, der angeblich auf 10,000 U/min dreht. Da das Auto nur 895 Kilogramm wiegt, sollte es tatsächlich ziemlich schnell sein.

Obwohl es dem ursprünglichen Escort bemerkenswert ähnlich sieht, wurde die darunterliegende Struktur stark überarbeitet. Der Radstand wurde verlängert, die Fahrgestellensteifigkeit um 50 % erhöht und eine neue Hinterachse aus Aluminium und Titan reduziert das ungefederte Gewicht deutlich.

Natürlich hat all das einen enormen Preis. Der Escort Mk1 RS startet bei etwa 415.000 €, bevor Kunden mit Optionen beginnen. Es werden nur 150 Exemplare gebaut, und die Nachfrage scheint so groß gewesen zu sein, dass Berichten zufolge fast sofort alle Produktionsplätze besetzt wurden.