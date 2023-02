Die PS1-Klassiker The Legend of the Dragoon und Wild Arms 2 sind jetzt im PS Store erhältlich, optimiert für PS4

Es gibt nur wenige Titel im riesigen Katalog der ersten PlayStation, die von Fans bis heute so liebevoll transzendiert wurden. Deshalb war Sony so freundlich, sie zu portieren und ihnen eine Behandlung zu geben, die ihrer Qualität auf den heutigen Systemen entspricht, die eine stehende Ovation verdient. Heute erscheinen zwei der PS1-Klassiker als digitale Titel im PlayStation Store für PS4, und sie sind niemand anderes als The Legend of Dragoon und Wild Arms 2.

The Legend of Dragoon wurde 1999 in Japan veröffentlicht und kam erst 2001 nach Europa. Und obwohl die Rezensionen zu dieser Zeit nicht gerade großartig waren, gelang es ihnen, eine Legion von Fans zu sammeln, die Sony gebeten haben, die Serie fortzusetzen oder ihnen zumindest zu erlauben, das Spiel auf nachfolgenden Hardware-Versionen zu genießen. Wild Arms 2 hingegen ist die Fortsetzung des JPRG mit westlichen Einflüssen, die 1996 von Media Vision und Sony veröffentlicht wurde.

Diese neuen Versionen sind heute separat über den PS Store erhältlich und enthalten die Möglichkeit, Trophäen zu verdienen, was sicherlich viele Veteranen und ein paar neue Spieler dazu bringen wird, sich in einige Abenteuer der alten Schule zu stürzen. Beide Titel sind für jeweils 9,99 € erhältlich und in PS Plus enthalten.