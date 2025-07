Die Produktion des nächsten Evil Dead-Projekts hat begonnen

Nach dem jüngsten Evil Dead Rise sind Sie vielleicht neugierig, was als nächstes für das Horror-Franchise ansteht. Es stellt sich heraus, dass ein neuer Film am Horizont steht, der bereits 2026 Premiere haben soll. Was dies betrifft, so wird es als Evil Dead Burn angesehen und es hat erst vor kurzem mit der Produktion begonnen.

In einem Beitrag in den sozialen Medien bekommen wir die Klappe vom ersten Tag an am Set zu sehen, was auch bestätigt, dass Sebastien Vanicek bei dem Film Regie führt. Darüber hinaus haben wir wenig mehr zu erzählen, aber wenn man sich nach dem Zustand der Klappe richtet, werden wir wahrscheinlich einen wirklich schrecklichen Film erleben, wenn er nächstes Jahr in die Kinos kommt.

Was die Frage betrifft, wer in Evil Dead Burn auftreten wird, so besteht die Besetzung derzeit aus kleineren Stars wie Luciane Buchanan von The Night Agent und Hunter Doohan von Wednesday. Wir gehen davon aus, dass Evil Dead Burn am 24. Juli 2026 Premiere haben wird, also in ziemlich genau einem Jahr.