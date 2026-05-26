Die Powerbank führte dazu, dass der Flug von Ägypten nach London gegroundet wurde

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Eine Powerbank mitzunehmen, um Smartphones, Tablets und tragbare Spielgeräte im Urlaub zu laden, ist für viele Menschen selbstverständlich. Aber nicht jeder ist sich der Sicherheitsrisiken bewusst, die sie darstellen, weshalb sie während Flügen verboten sind und nicht als Gepäck eingecheckt werden können (und normalerweise auch nicht im Gepäckfach verstaut werden, sondern unter dem Sitz vor Ihnen aufbewahrt werden müssen).

CNN liefert ein Beispiel dafür, wie schlimm es laufen kann, als ein EasyJet-Flug von Hurghada (Ägypten) nach London stattdessen in Rom notlanden musste, nachdem Mitarbeiter bemerkten, dass eine Powerbank nicht nur eingecheckt, sondern auch zum Laden eines Geräts verwendet wurde. Die Fluggesellschaft sagte gegenüber CNN, dass dies eine offensichtliche Entscheidung sei und bedauert die Konsequenzen:

"Die Sicherheit seiner Kunden und Besatzung hat für easyJet höchste Priorität, und easyJet betreibt seine Flugzeugflotte strikt nach den Richtlinien aller Hersteller. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten durch die Umleitung und die anschließende Verzögerung."

Die Passagiere verbrachten schließlich eine Nacht in einem Hotel in Rom, bevor sie einen Tag zu spät ankamen. Kurz gesagt: Denken Sie daran, keine Powerbanks einzuchecken und sie nicht im Flug zu benutzen, um Ihre eigene Sicherheit und die aller anderen zu gewährleisten.