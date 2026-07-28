Die Pokémon-Firma wird Gesichtserkennung in Pokémon TCG -Geschäften einsetzen, um Schwarzhändler abzuschrecken

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Wenn Sie mit Pokémon vertraut sind, wissen Sie sicher auch, dass es nicht nur seit 30 Jahren ein kulturelles Phänomen ist, sondern auch das lukrativste Unterhaltungsfranchise der Geschichte ist und ein großer Teil der aktuellen Einnahmen aus Pokémon TCG -Karten stammt. Obwohl die meisten von ihnen kaum mehr wert sind als der Karton, auf dem sie gedruckt sind, haben einige im Laufe der Spielgeschichte Hunderttausende Dollar eingebracht, und es ist heute eher ein Geschäftsunternehmen für die 'Nutzer' als ein echtes Kartenspiel.

Das Problem der Spekulation bei Pokémon-Sammelkarten ist zu einem so großen Problem geworden, dass selbst die japanische Regierung nach Wegen sucht, den Massenkauf von Karten durch Spekulanten einzuschränken, die dadurch die Marktpreise nach Belieben manipulieren. Die Pokémon-Firma hat versucht, Gesetzgebung zuvorzubeugen und bereits ein "Anti-Messie"-System eingeführt. Laut Berichten von Nintendosoup wurde diese Woche ein Gesichtserkennungssystem, das mit Identitätsdokumenten verknüpft ist, in fünf offiziellen Pokémon TCG Geschäften eingeführt.

Kunden im Grundschulalter oder älter müssen ihre Zugangsnummer in das System eingeben, wenn sie ein nummeriertes Eintrittsticket für den Laden abholen, und das Personal kontaktiert Kunden, die versuchen, denselben Laden mehrfach zu betreten. Laut der Erklärung auf der offiziellen Website Pokémon TCG wird diese Maßnahme ergriffen , um "allen Kunden ein sicheres Einkaufsumfeld zu bieten, Kriminalität zu verhindern und die Einhaltung der relevanten Zugangs- und Kaufregeln sicherzustellen".

Was halten Sie von dieser Maßnahme? Seid ihr damit einverstanden, Einkäufe in Pokémon-Kartenläden zu beschränken, oder sollten sie wie bisher uneingeschränkt bleiben?